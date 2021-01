Le Mali suspend les importations de volailles du Sénégal !

Suite à l’apparition d’un cas de grippe aviaire dans la région de Thiès, Sénégal, le gouvernement malien a décidé de suspendre temporairement la délivrance des autorisations d’importation de volailles et de produits avicoles en provenance du Sénégal. La mesure a été annoncée mercredi, suite à la réunion du Conseil des ministres présidé par Bah Ndaw, le Président de la transition.

Au-delà de la fermeture de ses frontières aux importations de volailles et de produits avicoles en provenance du Sénégal, d’autres mesures ont été prises par les Maliens, afin de faire face à cette maladie. Entre autres, ils ont annoncé «la redynamisation des comités régionaux et locaux de veille et de riposte contre la grippe aviaire, le renforcement des contrôles au niveau des postes vétérinaires frontaliers, des foires et des marchés à volailles et au niveau des exploitations avicoles».