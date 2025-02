Le ministère de la santé…un véritable handicap pour le PROJET !

La plus grande faiblesse du gouvernement de Ousmane Sonko réside dans la communication. Le premier ministre est entouré de ministres qui ont un réel problème pour faire passer leurs messages ou s’exprimer devant les sénégalais. Ces ministres peuvent être caractérisés de «catastrophes». Ils font la risée sur les réseaux sociaux. Car leurs sorties ou celles des gens de leur ministère font souvent polémique sur la toile. Et le ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) ne fait exception à la règle. Le Dr Ibrahima Sy et ses camarades ont commis ce qui est qualifié par certains comme une erreur.

Dans un communiqué publié grandement sur sa page Facebook, le MSAS a donné ses raisons sur le retard de paiement des salaires dans son ministère. Les autorités du ministère ont expliqué que cette situation résulte d’un travail de régularisation en cours, visant à assurer une gestion plus transparente et maîtrisée des effectifs. Le MSAS a précisé que l’audit des effectifs a mis en lumière une hausse incontrôlée du nombre d’agents, ainsi qu’un recrutement d’employés sans une évaluation rigoureuse des besoins réels du ministère. Ce manque de contrôle a engendré une pression budgétaire considérable.

En conséquence, le ministère a initié un contrôle approfondi des contrats et des rémunérations afin d’assurer une gestion plus efficace et équitable. Plus de 5 000 contrats sont actuellement en cours d’examen. Ce contrôle, selon les autorités ministérielles, a permis de détecter et de rectifier plusieurs anomalies, notamment des irrégularités dans les contrats, des qualifications non conformes aux besoins du secteur, ainsi que des incohérences salariales. Le non-respect des grilles salariales officielles a notamment entraîné des inégalités entre les agents.

Le communiqué a souligné que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour finaliser les virements des salaires dans les plus brefs délais. Un gros raté des services du Dr Ibrahima Sy. Sur la page officielle du ministère, beaucoup de sénégalais se sont indignés des explications données par ce patriotes. Car ils estiment que le ministère a mis les charrues avant le boeuf. En effet, avant de bloquer les salaires des travailleurs, le MSAS devait faire comprendre aux agents qu’un audit est en cours. Et cela allait entraîner des retards de paiement. Et voilà c’est le Dr Ibrahima Sy qui en paie les pots cassés.

«Nous avons en face un ministre incompétent et la santé n’est pas une priorité pour ce gouvernement. Pourquoi prendre des décisions qui entraînent des retards de paiement de salaires et sans informer au préalable les concernés. Reverser ces contractuels dans la fonction publique et faites de la santé une priorité», a réagi un internaute sur la page Facebook du ministère. Un commentaire qui rejoint des centaines d’autres qui tapent fort sur ce ministre de Ousmane Sonko.

Ce ministère stratégique pose une véritable problème. C’est le ministère le plus en retard dans la bonne marche du PROJET. La preuve, il est incapable de régler le problème de la radiothérapie de l’hôpital Dalal Jaam. Dans un long communiqué, les services de Dr Ibrahima Sy ont tout fait sauf donner des solutions. Ils ont expliqué le pourquoi et le comment de cette panne. Mais dans leur long exposé, ils n’ont pas donné aux nombreux patients des solutions concrètes. De quoi mettre les patriotes dans une colère noire.

La première chose que le ministère de la santé devait faire est d’essayer de faire en sorte d’avoir plus de radiothérapie pour les nombreux malades atteints de cancer. Malheureusement, Dr Ibrahima Sy et Cie sont toujours en train de dormir. Oublient-ils qu’ils ont le ministère le plus important dans la marche du PROJET ? On comprend mieux pourquoi ce ministre de Ousmane Sonko n’arrive pas à contenir la colère des syndicalistes dans le secteur de la santé.

Il est devenu urgent pour Ousmane Sonko de ramener son ministre à la raison. Les sénégalais reconnaissent à l’unanimité qu’il traîne les pieds. «Monsieur le ministre de la santé posez des actes comme vos autres collègues ministre. Seul votre département est en retard pour la concrétisation du projet. Proposez un programme de recrutement et relevez aussi le plateau médical. La santé est le cœur du projet», lui a rappelé un patriote sur sa page Facebook. Une page que le ministre et ses services doivent souvent visiter pour avoir un aperçu de l’opinion que les sénégalais se font d’eux !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn