Réduction du train de vie de l’Etat…un grand chantier pour Diomaye-Sonko

Après avoir réussi à se hisser au sommet, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont investis d’une grande mission. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) doivent mettre en œuvre leur fameux PROJET. C’est pour ce changement que 54% des sénégalais ont voté pour eux. Malheureusement, la rupture tant prônée traîne encore des pieds. Un grand chantier attend le chef de l’État et son premier ministre.

Ousmane Sonko était à l’Assemblée nationale, vendredi dernier. Le premier ministre a fait face aux députés pour répondre à certaines questions d’actualités. Face aux parlementaires, le chef du gouvernement a dévoilé un ambitieux plan de réduction du train de vie de l’État. Parmi les principales mesures annoncées figurent la fusion et la suppression de plusieurs agences et fonds publics jugés redondants ou inefficaces. Ce vaste programme de rationalisation vise également à encadrer strictement les recrutements, les rémunérations et les dépenses publiques.

Des restrictions seront imposées sur l’acquisition de véhicules administratifs ainsi que sur les dotations en carburant. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’une gestion rigoureuse des ressources publiques, affirmant que l’exemplarité commencerait par l’État lui-même. Cette réforme, qui s’inscrit dans une dynamique de gouvernance vertueuse, vise à optimiser les finances publiques et à renforcer l’efficacité de l’administration. Ousmane Sonko a aussi révélé que les subventions sur l’électricité et les carburants qui pèsent sur le budget national doivent être ramenées à des proportions acceptables et atteindre 2% du Pib en fin d’année.

« Les subventions ne peuvent pas être levées de manière brutale et aveuglement. Il faut des subventions ciblées, et si on venait à les supprimer, les remplacer par des transferts vers les couches les plus vulnérables pour les soulager », a-t-il dit avant de préciser que cet effort de rationalisation de la dépense publique pourrait aussi concerner l’enveloppe des bourses estudiantines. « L’État sénégalais dépense trois fois plus que la Côte d’Ivoire en matière de paiement de bourses. Notre enveloppe s’élève à près de 80 milliards de FCFA alors que la Côte d’Ivoire est à 25 milliards de FCfa. Il faut harmoniser le calendrier universitaire et travailler pour avoir des marges afin d’investir dans l’économie réelle », a affirmé Ousmane Sonko

Mais le nouveau régime s’attaque à un véritable problème. Beaucoup se demandent par quel miracle le gouvernement va-t-il y arriver ? Car tout ce qu’a annoncé le premier ministre devra se faire sans impacter le portefeuille du «gorgorlou» sénégalais qui est déjà pris en étau par la cherté de la vie et celle du loyer. Alors vouloir leur imposer certaines mesures se sera les envoyer tout droit au mur. Chose qui ne sera pas sans conséquence pour un gouvernement élu pour apporter des solutions.

Au moment où le premier ministre annonce des mesures pour réduire le train de vie de l’État, le nouveau régime suit le chemin opposé. Si réellement ce gouvernement voulait faire baisser ses dépenses, Ousmane Sonko et Cie n’allaient pas reconduire les mêmes salaires des ministres que sous le règne de Macky Sall. Le pouvoir en place allait éviter d’être entouré par une pléthore de PCA qui ne servent absolument pas à rien si ce n’est maintenir une certaine clientèle. Beaucoup de conseillers nommés pouvaient ne pas l’être. À l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye est en train de nommer à tout va au moment où l’on parle de réduction du train de vie de l’État.

Avant de demander un seul sacrifice aux sénégalais, le nouveau régime devra montrer le bon exemple. Un contrôle rigoureux et transparent des budgets de fonctionnement, réduction des agences budgétivore, et mise en place d’un gouvernement plus spacieux et moins gourmand en termes de salaire. En faisant celà, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye auront donné un signal.

Ainsi, il se pourrait que les Sénégalais suivent. Mais il faudra au préalable veiller à la hausse des prix. Alors, le régime en place a devant lui un véritable chantier. Un chantier, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne doivent pas raté. Ils ont tout les yeux rivés sur eux. Et beaucoup prient pour qu’ils échouent. Alors, le régime de Pastef doit «serrer la ceinture».

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn