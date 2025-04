Le ministère des Sports invité à dissoudre la Fédération de Karaté

Les lanceurs d’alerte pour la savegarde des intérêts de la communauté du karaté sénégalais, Bescaye Diop, Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar, et Moussa Diallo, Porte-Parole des Pétitionnaires (représentant plus de 66% du karaté sénégalais), ont adressée un mémorandum ouvert à l’endroit de la Ministre des Sports. Ces derniers sollicitent « une intervention urgente et décisive » de la part de la tutelle dans la crise institutionnelle qui mine actuellement la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées (FSKDA).

Dans leur mémorandum, ces derniers parlent de contexte et de faits préoccupants « Depuis plusieurs mois, la FSKDA traverse une crise sans précédent caractérisée par : la mise sous contrôle judiciaire de quatre membres du Bureau Fédéral, inculpés pour des présumés détournements de deniers publics, un climat de méfiance généralisée entre les dirigeants fédéraux et les structures de base (ligues, clubs, et grands maîtres), des décisions empreintes d’arbitraire, entachées d’irrégularités et génératrices de conflits, telles que l’exclusion injustifiée de six membres du comité directeur, dont deux Présidents de Ligue, portant gravement atteinte aux principes de bonne gouvernance, de transparence et au respect des dispositions réglementaires en vigueur et la désaffection croissante des pratiquants comme en témoigne la participation de 15 clubs seulement sur 200 environ aux championnats nationaux et une image publique gravement ternie du karaté sénégalais », ont-ils argumenté.

Les signataires du mémorandum trouvent que cette situation a des conséquences graves sur la discipline mais également des effets destructeurs sur le développement des jeunes pratiquants, désorientés et démotivés, la crédibilité de la discipline aux niveaux national et international et la paix sociale et la cohésion au sein du karaté sénégalais.

Toujours dans leur mémorandum, M. Diallo et M. Diop sont revenus sur la base juridique et institutionnelle de leur demande : « Conformément aux textes en vigueur régissant les fédérations sportives, le Ministère des Sports a la prérogative d’intervenir en cas de manquement grave à l’éthique ou à la transparence, le blocage du fonctionnement régulier des structures, et la mise en cause judiciaire des dirigeants pour des faits graves », ont-ils expliqué.

Compte tenue du tableau peint précédemment, ce derniers demandent tout bonnement la dissolution formelle de la Fédération par arrêté ministériel, conformément aux textes. Ils demandent également au Ministre en charge des Sports d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire Élective dans les meilleurs délais. Ils demandent aussi le rrespect de l’autonomie des ligues et la protection des lanceurs d’alerte et des clubs engagés dans la transparence.

« Notre démarche est fondée sur l’amour du sport en général et du karaté en particulier, le respect des principes de bonne gouvernance, et la volonté de préserver l’intérêt supérieur du karaté sénégalais. Nous nous engageons à collaborer pleinement avec toute mission initiée par votre autorité », ont-ils expliqué.

Aly Saleh