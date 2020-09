Le Ministre de l’Agriculture rassuré par la tournée suivie à Koungheul

Raison pour laquelle, le Ministre et sa délégation ont visité le champ du Ministre Mayacine CAMARA reconnu cette année parmi les grands producteurs du département. Il a emblavé 16 hectares d’arachides, 5 hectares de maïs. C’était en présence du SDDR Guy Valentin MENDANG, de l’Opérateur économique Moussa SECK, de Messieurs Souleymane TOUNKARA, de Omar NDIMBELANE et quelques paysans de Douba lampour.

Après Kédougou et Tamba, le Ministre de l’Agriculture a visité le plateau d’arachide de 16 hectares du ministre Mayacine CAMARA à Douba lampour dans la commune de Ida Mouride, ce dimanche 06 septembre 2020.

Mayacine CAMARA secrétaire d’État auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Réseau ferroviaire et par ailleurs Maire de Koungheul de déclarer : « je me réjouis de la visite du ministre dans mon champ d’arachide de 16 hectares. Mais également je le remercie d’avoir choisi de visiter mes champs en tant que Ministre et agriculteur en présence d’un leader dans la production de rente et semencière certifiée Moussa SECK et du SDDR du département Guy Valentin MENDANG ».