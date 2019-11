Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation du barrage d’Affiniam dont l’arrêt a produits des effets négatifs pour les populations. Le maire de Mangagoulack, la collectivité où est implanté le barrage a indiqué que le fleuve, la mangrove, le poisson et l’activité rizicole ont disparu depuis que le barrage a été installé parce que n’étant pas achevé. Ces souffrances seront bientôt un mauvais souvenir selon l’ambassadeur de chine qui a promis que les travaux seront terminés dans les délais et de très bonne qualité. On en est arrivé à cette réhabilitation grâce à un engagement pris par le Président Macky Sall en 2012 lors du conseil des Ministres décentralisé de Ziguinchor comme et le ministre de l’agriculture Moussa Baldé l’a rappelé à toute l’assistance avant d’ajouter qu’avec la réhabilitation, plus de 11 mille hectares de terre cultivables seront récupérés. Ainsi, le département de Bignona pourra contribuer à l’atteinte des résultats d’autosuffisance en riz prôné par le chef de l’Etat.

Venu prendre part à la cérémonie de lancement des travaux du barrage, le Président de l’observatoire national des investissements salue les efforts et invite l’Etat, à travers le ministre de l’agriculture à aller jusqu’à l’aménagement des vallées pour que le département de Bignona et la Casamance puissent contribuer à l’autosuffisance en riz prônée par le gouvernement a indiqué Mamadou Lamine Keita, par ailleurs Maire de Bignona

Les paysans se réjouissent mais attendent encore plus de l’Etat. Selon Malamine Sané président du cadre régional de concertation des ruraux (CRCR) de Ziguinchor l’Etat doit maintenant équiper les producteurs et les former aux bonnes pratiques culturales.

Ainsi, c’est toute l’économie de la commune de Mangagoulack qui va décoller. Mais pour le Maire de Mangagoulack, c’est l’économie de toute la région de Ziguinchor qui va s’envoler Le cout global de la réhabilitation est de 4 407 331 500 et les travaux seront livrés le 31 Mai 2020

L.BADIANE pour xibaaru.sn