Le monde syndical rend un dernier hommage à Sidya Ndiaye

Le syndicalisme sénégalais est en deuil. Sidya Ndiaye, le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal a tiré sa révérence. Le syndicaliste est décédé mercredi à l’hôpital Principal de Dakar suite à une maladie. La levée du corps a eu lieu, hier jeudi, sous la présence de tous les représentants syndicaux et du ministre du travail. Tout le monde a rendu un vibrant hommage à ce défenseur des travailleurs.

«Sidya Ndiaye à été pendant toute sa vie au service des travailleurs. Il s’est battu pour la fonction publique locale pour que sur les mairies puissent prendre en charge correctement les droits des travailleurs. Donc Sidya Ndiaye s’est battu pour que la fonction publique locale soit une réalité avant qu’il ne sorte de ce monde», a déclaré Dame Mbodji qui a pris part à la cérémonie.

Le syndicaliste de rajouter : «Nous souhaitons que bon Dieu l’accueille dans son paradis. Nous souhaitons également que les grands combats qu’il a porté comme la finalisation du grand projet de la fonction publique locale, également la numérisation du fichier de l’état civil pour que le Sénégal ait un état civil plus fiable. Ça également s’était un des combats de Sidya Ndiaye. Mais un autre combat de Sidya Ndiaye à toujours été la réforme de l’Ipress, l’audite de l’Ipress pour que l’argent du contribuable qui entre dans l’Ipress, l’argent des travailleurs qui entrent dans l’Ipress soit utilisé de façons rationnelle. Ça, ça été un combat de Sidya Ndiaye. Il a toujours souhaité qu’on audit l’Ipress et que l’argent de l’Ipress soit utilisé de façon rationnelle et que les travailleurs puissent en bénéficier à la retraite. Ça également c’est plusieurs combats portes par Sidya Ndiaye. Nous pensons que ceux qui sont encore en activités et qui sont des syndicalistes doivent aller dans le sens de parachever ce travail qui a été entamé par Sidya Ndiaye.»

Pour sa part, le ministre du travail Samba SY indique dans ses témoignages que «Sidya Ndiaye, a été longuement un défenseur des travailleurs de leurs droits». «De Sidya Ndiaye qu’on louait sa générosité, l’esprit de partage, de Sidya Ndiaye nous pouvons atester de l’esquisse au croisie, le sens de responsabilité de l’amour pour son pays», ajoute-t-il.

Selon lui, «la grande leçon à retenir, c’est ce pays qui nous rassemble, la grande leçon à retenir, c’est que ce cœur qui est la sienne est différent nous concernant. Le message, à retenir c’est que nous devons être attentif à ce qui nous rassemble, à être attentif à préserver le ciment national, être attentif à la préservation de nos droits, mais exigent vis à vis de nos même pour essayer de satisfaire l’intégralité de nos devoirs.»

