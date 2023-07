Le non-dit d’une dissolution de Pastef dans le discours de Macky Sall ? »

« Un discours présidentiel peut en cacher un autre : Le non-dit d’une dissolution de PASTEEF dans le discours de Macky Sall ? »…Par Dr. Moustapha Fall

Alors que l’espoir d’un troisième mandat pour Macky Sall s’amenuise, le spectre de violence pré- électorale avec son lot d’errements politiques, de crispation et de légitimation semblerait bien conjuré pour le moment, l’heure de faire l’analyse du discours de Macky Sall sursoyant à sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2024 est plus que jamais actuelle. Tel l’oiseau de Minerve qui ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit, nous entendons, par cette modeste contribution, nous envoler au-dessus des supputations de l’heure, du voyeurisme ambiant, des déclarations fauchées pour cogiter sur l’avenir de PASTEEF en tant que parti politique. Dans notre propos, il s’agira d’abord d’analyser les contours du discours de Macky Sall dans ce contexte ô-combien cynique de réhabilitation juridique voire politique de ses plus farouches opposants qui avaient été déjà sacrifiés sous l’autel d’intérêts politiques; ensuite de traquer l’un des plus importants non-dits derrière le discours de renoncement du Président, Macky Sall.

1-Un discours peut en cacher un autre

Le discours de Macky Sall renonçant à sa troisième candidature aux élections présidentielles de 2024 est riche en enseignements politiques et en dit long sur la disposition psychologique d’un homme acculé jusqu’au bout de sa force mentale. Livré dans un ton combatif, avec un visage qui sue cachant mal les ressentis d’un homme blessé dans son for intérieur, le discours du président Macky Sall est aussi émaillé de glissements sémantiques forts symptomatiques d’un spectre de violences qui planent déjà sur l’univers du scrutin présidentiel de 2024. De l’usage du terme « cyber-attaque » suivi d’une forte accumulation d’adjectifs « saccages, brûle, pillage etc… vers l’usage d’autres termes comme « crime contre la nation sénégalaise », « s’emparer du pouvoir par la violence », « détruire notre modèle de société », « forces occultes », il était déjà clair que la narrative du terrorisme était sur le menu et semblerait bien être le cheval de bataille que le Chef de l’État enfourcherait dorénavant pour clouer Ousmane Sonko et PASTEEF au pilori du complot insurrectionnel contre l’État et ses instituions. On n’en veut que pour simples preuves le blocus de Ousmane Sonko depuis sa caravane, l’isolement de toute la région de la Casamance au reste du Sénégal surtout dans un contexte de Tabaski où beaucoup de familles se déplacent entre les régions pour se retrouver avec les leurs. In fine, par l’usage de termes comme « commanditaires » « auteurs » et « complices » le cocktail du terrorisme contre l’État sénégalais avec la sauce d’une justice bien huilée en alerte était bien complet serait bientôt servi au leader du PASTEEF et certains de ses membres dans les mois à avenir.

Par voie de conséquence, la probabilité d’une dissolution du parti de PASTEEF tant chanté sur les plateaux de télévision par l’ancien député Moustapha Diakhaté est en passe d’être réalisé pour empêcher toute candidature de Ousmane Sonko aux prochaines élections présidentielles de 2024.

2- Quels enseignements en tirer?

Loin des scénarios discursifs que l’Afrique a vécus avec Alassane Ouattara de Côte d’Îvoire ou Mouhamadou Issoufou du Niger, le scénario discursif du Président Macky Sall est d’un autre temps, d’un autre contexte et face à une autre jeunesse. Le Sénégal est l’un des pays africains les plus importants dont les résidus du système français sont toujours présents dans nos systèmes éducatifs, dans nos manières de gouverner, de parler, de s’habiller et même de penser. Ainsi aucun projet politique de nature à remplacer ce système par un autre système où la France perdra-elle sa mainmise sera combattu avec tous les moyens même s’il faut brandir l’argument du terrorisme et du complot étatique.

Tout compte fait, derrière le discours du Président se cache la façon française d’une liquidation politique d’individus dont les intérêts politiques ne collent pas avec ceux de la France. Or, le projet que Ousmane Sonko porte n’en est pas un. PASTEEF est un projet politique auquel la majorité des jeunes sénégalais adhèrent dans l’espoir de changer le Sénégal en redéfinissant les rapports de force avec le monde occidental, en l’occurrence la France. Loin s’en faut, PASTEEF n’est pas un projet qu’un seul homme porte; il est l’incarnation de tout un espoir d’un peuple, d’une jeunesse qui exige le changement de système. L’erreur fatale que le Président Sall a commise depuis lors, aura à commettre, c’est de toujours confondre PASTEEF avec la personne de Ousmane Sonko. Ainsi, les thèses complotistes se fabriquent; les deals politiques se font et se contrefont dans des alliances politiques les plus folles de l’histoire du Sénégal. Certes on aura beau accuser Ousmane Sonko de haute trahison contre l’État, de terroriste, et trouver le motif de l’emprisonner, de traquer ses membres jusqu’à dissoudre le parti, mais l’idée du projet de PASTEEF reste toujours portée par cette nouvelle génération car, si les propos de Karl Marx sont toujours d’actualité : « une idée devient une force lorsqu’elle s’empare des masses ».

J’ai bien peur que l’idée du projet de PASTEEF se soit déjà bien emparée des masses sénégalaises voire africaines pour faire l’objet d’une velléité de dissolution aux conséquences incalculables pour le Sénégal et pour toute la sous-région.

A word to the wise!

Dr. Moustapha Fall