Le parti AWALÉ interpelle le président de l’Assemblée après les propos du député Bara Ndiaye

Le parti AWALÉ Jambaar Yi est monté au créneau suite aux déclarations jugées « graves et inacceptables » du député Bara Ndiaye lors de la séance parlementaire du 11 mars 2026. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, la formation politique appelle le président de l’Assemblée nationale du Sénégal à prendre des mesures disciplinaires afin de préserver la dignité de l’institution.

Dans sa déclaration, le parti AWALÉ rappelle que l’Assemblée nationale demeure un espace d’expression démocratique et de débat politique libre. Toutefois, selon ses responsables, cette liberté ne saurait se transformer en un cadre où la dignité des institutions de la République et de ceux qui les incarnent serait remise en cause.

Le communiqué fait référence aux propos tenus par le député Bara Ndiaye au cours de la séance du 11 mars, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale. Selon le parti, ces déclarations auraient visé le Chef de l’État et revêtiraient un caractère particulièrement grave.

Face à cette situation, le parti AWALÉ affirme interpeller solennellement le président de l’Assemblée nationale du Sénégal afin que toute la lumière soit faite sur les faits reprochés. Dans son communiqué, la formation politique demande l’application d’une sanction « exemplaire » contre le parlementaire, conformément aux dispositions de l’article 88 du règlement intérieur de l’institution parlementaire.

Pour les responsables du parti, une telle démarche serait indispensable pour préserver la dignité de l’Assemblée nationale et garantir le respect dû aux institutions de la République. Elle permettrait également, selon eux, de rappeler l’exigence de responsabilité et de retenue qui incombe à tout représentant du peuple.