L’Organisation Nationale Citoyenne réclame des sanctions contre le député Bara Ndiaye

L’Organisation Nationale Citoyenne (ONC) a interpellé le président de l’Assemblée nationale du Sénégal à la suite des propos tenus par le député Bara Ndiaye lors de la séance parlementaire du 11 mars 2026. Dans un communiqué daté du 12 mars, l’organisation dénonce un « comportement scandaleux » et appelle à l’application de sanctions disciplinaires.

Dans sa correspondance, l’Organisation Nationale Citoyenne rappelle que l’Assemblée nationale constitue un espace d’expression politique libre. Toutefois, selon l’organisation, cette liberté ne doit en aucun cas se transformer en un lieu où la dignité et la sacralité des institutions de la République seraient remises en cause.

L’organisation souligne également que les députés sont tenus, en toutes circonstances, de respecter les principes de bonne tenue, de retenue et de décence dans l’exercice de leur mandat. Selon le document, lors de la séance du 11 mars 2026 tenue sous la conduite du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, le député Bara Ndiaye aurait tenu dans l’hémicycle des propos qualifiés de « scandaleux » à l’endroit du Chef de l’État.

Pour l’organisation citoyenne, de telles déclarations portent atteinte à l’image des institutions et compromettent l’exigence de responsabilité qui incombe aux représentants du peuple. Face à cette situation, l’Organisation Nationale Citoyenne appelle le président de l’Assemblée nationale à prendre des mesures disciplinaires conformément aux dispositions de l’article 88 du règlement intérieur de l’institution parlementaire.

L’organisation estime qu’une sanction exemplaire serait nécessaire afin de préserver la crédibilité de l’Assemblée nationale et de rappeler les exigences de responsabilité attachées à la fonction parlementaire.