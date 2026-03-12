Accrochage en Casamance : Un militaire tué lors d’une opération anti-chanvre indien

Une opération militaire de lutte contre la culture du chanvre indien a tourné à l’affrontement ce jeudi matin dans la zone de Kadiakock, au nord de Sindian, près de la frontière gambienne.

Selon un communiqué officiel du ministère des Forces armées, un détachement de la Zone militaire n°5 a été pris à partie par un groupe d’individus armés. Le bilan provisoire fait état d’un militaire tué et de six blessés. Plusieurs assaillants ont été neutralisés au cours de l’accrochage.

Les autorités précisent que les opérations se poursuivent dans cette zone sensible de la Casamance. L’objectif affiché est double : éradiquer les champs de chanvre indien et traquer les bandes armées qui menacent la sécurité des populations locales.