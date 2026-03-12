Politique

Mimi2024 exige (aussi) des sanctions contre le député Bara Ndiaye

Par Xibaaru
0

Le Mouvement pour l’Indépendance, le Mérite de l’Indépendance (Mimi2024) a adressé une lettre officielle au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, pour dénoncer le comportement jugé « scandaleux » du député Bara Ndiaye lors de la séance parlementaire du 11 mars.

Selon le communiqué signé par Moustapha Dieme, coordinateur national du mouvement, l’élu aurait tenu des propos irrespectueux à l’endroit du Chef de l’État en pleine session. Le mouvement estime que de tels agissements portent atteinte à la sacralité des institutions et réclame l’application de sanctions exemplaires, conformément à l’article 88 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Mimi2024 rappelle que les députés ont une obligation de « bonne tenue et de décence » dans l’hémicycle, et interpelle solennellement le président de l’Assemblée afin qu’il assume sa responsabilité morale en tant que garant de l’institution parlementaire.

WhatsApp Image 2026 03 12 at 20.36.38

laissez un commentaire