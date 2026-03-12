Mimi2024 exige (aussi) des sanctions contre le député Bara Ndiaye

Le Mouvement pour l’Indépendance, le Mérite de l’Indépendance (Mimi2024) a adressé une lettre officielle au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, pour dénoncer le comportement jugé « scandaleux » du député Bara Ndiaye lors de la séance parlementaire du 11 mars.

Selon le communiqué signé par Moustapha Dieme, coordinateur national du mouvement, l’élu aurait tenu des propos irrespectueux à l’endroit du Chef de l’État en pleine session. Le mouvement estime que de tels agissements portent atteinte à la sacralité des institutions et réclame l’application de sanctions exemplaires, conformément à l’article 88 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Mimi2024 rappelle que les députés ont une obligation de « bonne tenue et de décence » dans l’hémicycle, et interpelle solennellement le président de l’Assemblée afin qu’il assume sa responsabilité morale en tant que garant de l’institution parlementaire.