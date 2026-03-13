Bassirou Diomaye Faye…la nécessité de respecter «l’homme-Institution»

Alors que les critiques à l’encontre du chef de l’État provoquent une levée de boucliers au sein de la mouvance présidentielle, une question de fond s’impose : le passage de la contestation politique à l’exercice du pouvoir. Pour les alliés comme pour les militants de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), il est urgent de comprendre que Bassirou Diomaye Faye n’est plus seulement un leader de parti, mais l’incarnation sacrée de la République. Entre liberté de parole et devoir de réserve, le Sénégal cherche l’équilibre pour préserver la dignité de ses institutions.

La scène politique est secouée par une onde de choc dont l’épicentre se situe à l’Hémicycle. Suite aux sorties jugées outrageantes du député Serigne Bara Ndiaye à l’endroit du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, une réaction en chaîne sans précédent s’organise. Au-delà de la simple polémique, cette situation soulève une question cruciale sur la maturité de notre démocratie.

Le Forum du justiciable, par la voix de son président Babacar Ba, a immédiatement rappelé une vérité juridique et symbolique essentielle. Le Président de la République n’est plus l’opposant d’hier ou le simple porteur d’un projet partisan ; il est désormais l’incarnation vivante de l’État. Ce passage de l’homme politique à l’institution exige une mutation profonde du regard que portent sur lui les citoyens, et plus particulièrement ses propres soutiens. Le respect de sa fonction est un socle non négociable de la stabilité nationale.

Au sein de la coalition « Diomaye Président », le ton se durcit face à ce qui est perçu comme une profanation. Des mouvements tels que le Parti AWALE, le MRC ou encore Mimi2024 dénoncent une dérive verbale « scandaleuse ». En invoquant l’article 88 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ces organisations interpellent directement le Président de l’Assemblée, El Malick Ndiaye. Le message est clair : la liberté de parole parlementaire ne saurait constituer un permis pour s’attaquer au chef de l’État, sous peine de transformer le sanctuaire législatif en une arène d’invectives.

Cette crise de la « sacralité » républicaine interpelle directement les rangs de Pastef. Connu pour sa culture de la critique radicale, le parti au pouvoir se retrouve face à un miroir exigeant. Si la contradiction interne est le moteur de la vitalité démocratique, elle doit désormais s’exercer dans un cadre formel et respectueux. Être un « patriote » aujourd’hui, c’est comprendre que s’attaquer à la figure du Président, c’est fragiliser l’édifice même que l’on prétend construire. On peut être en désaccord avec l’homme, mais on se doit d’honorer l’institution.

L’argument est de taille : si la République a su protéger la dignité présidentielle par le passé, elle ne peut se montrer pusillanime aujourd’hui. L’égalité devant la loi et la protection des symboles de l’État sont les deux piliers sur lesquels repose la paix sociale, loin des passions partisanes et des excès de langage qui polluent le débat public.

L’interpellation d’Aly Ka, président de la Convergence Patriotique – Les Intègres, apporte une dimension historique au débat. En invoquant les figures illustres du Djoloff, il rappelle au Président de l’Assemblée nationale sa responsabilité devant l’histoire. Il ne s’agit pas seulement de sanctionner un député, mais de préserver la « dignité » d’une fonction qui survit aux alternances. Le Sénégal tout entier observe la capacité de ses élus à traiter la première institution du pays avec la hauteur que commande sa charge.

Il est impératif que les militants de la mouvance présidentielle intègrent que Bassirou Diomaye Faye appartient désormais au patrimoine commun des Sénégalais. Les divergences de vues sont légitimes, voire saines pour la démocratie. Cependant, l’expression de ce désaccord ne doit jamais franchir le rubicon de l’irrévérence. Le respect dû au Président n’est pas une marque de soumission, mais un acte de foi envers la solidité de nos institutions républicaines.

Certaines voix s’élèvent déjà pour réclamer l’auto-saisine du Procureur de la République. Si le recours à la justice est une voie envisagée, elle souligne surtout l’urgence d’un réarmement moral de la classe politique. La « clochardisation » du débat public ne pourra être évitée que si chaque acteur, député comme militant de base, accepte de soumettre son tempérament aux exigences de la courtoisie républicaine et du droit.

La suite de cette affaire déterminera la qualité des débats au sein de la XIVe législature. Le Bureau de l’Assemblée nationale est au pied du mur : il doit arbitrer entre la protection du mandat parlementaire et la sauvegarde de l’honneur de la fonction présidentielle. Mais une chose est certaine : pour que le Sénégal progresse, il doit apprendre à respecter ses institutions, car bafouer l’institution Diomaye, c’est scier la branche sur laquelle repose l’avenir de la Nation.

La rédaction de Xibaaru