«Le monstre de Cherbourg» viole, torture et laisse pour morte une femme…il est condamné à

Oumar Ndiaye surnommé « Le monstre de Cherbourg » était jugé devant la cour d’assises de la Manche pour viol avec torture ou acte de barbarie.

Le 4 août 2023, ce jeune homme alors âgé de 18 ans s’était introduit au domicile de Mégane, 29 ans, à Coutances.

Ce colosse d’1,90m l’avait frappée à de multiples reprises, au visage et sur le corps, avant de la violer plusieurs fois de manière ignoble, notamment avec un manche à balai.

Lorsque que la victime était arrivée avec les pompiers à l’hôpital, elle présentait une perforation du colon, de l’intestin grêle, du péritoine, du diaphragme mais aussi un pneumothorax et des côtes fracturées.

Mégane a survécu miraculeusement. Après un mois passé entre la vie et la mort, elle sortira finalement du coma le 6 septembre 2023 mais a dû subir plusieurs opérations.

Mais sa vie n’est plus la même : elle a dû retourner vivre chez sa mère, prend des antidépresseurs et fait des cauchemars récurrents. Mégane, qui ne sort plus seule, n’a pas repris le travail. Elle a aussi dû arrêter le sport.

L’accusé vivait dans le quartier d’Octeville, au sud de Cherbourg, où il traînait au pied de son immeuble avec ses amis, fumait régulièrement du cannabis et terrorisait les habitants.

« Le monstre de Cherbourg » avait déjà été impliqué dans des affaires de viols, mais toutes classées sans suite.

Oumar Ndiaye a été condamné jeudi à 30 ans de réclusion criminelle dont 20 ans incompressibles.

Source : F D