La géolocalisation fait tomber un braqueur de 20 ans

M. Sow, âgé de 20 ans, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre de faits présumés de vol avec agression. Il est accusé d’avoir attaqué D. Cissé afin de lui dérober sa moto Jakarta. Les faits se sont déroulés à Keur Mor Ndiaye.

À la barre, la victime D. Cissé a relaté les circonstances de l’agression. Selon lui, les faits se sont produits aux environs de 22 heures alors qu’il circulait sur sa moto Jakarta avec deux passagères.

« Ils étaient deux individus. Ils m’ont intercepté à hauteur de Keur Mor Ndiaye. C’est M. Sow qui m’a injurié avant de brandir une machette. Il a voulu m’asséner un coup et j’ai préféré abandonner ma moto pour les laisser l’emporter », a-t-il expliqué.

La victime affirme reconnaître formellement le prévenu. « Je connais bien M. Sow. Il habite à Keur Madiama et, au moment des faits, il portait des rastas », a-t-il ajouté.

Après l’agression, D. Cissé indique avoir contacté son grand frère, qui l’a mis en relation avec le commandant de la brigade de gendarmerie. Ensemble, ils se sont rendus au domicile du suspect où ce dernier a été interpellé. D. Cissé a réclamé la somme de 380 000 FCFA à titre de réparation.

Le prévenu M. Sow a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois reconnu qu’il portait des rastas au moment des faits.

Selon les éléments du dossier, une réquisition téléphonique (géolocalisation) avait permis aux enquêteurs d’établir que le téléphone du prévenu se trouvait dans la zone indiquée par la victime au moment de l’agression.

Le procureur de la République, estimant que les faits sont constants, a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont huit mois ferme.

Assurant la défense du prévenu, Me Sène a pour sa part soutenu que le dossier ne comporte pas de preuves matérielles suffisantes. Selon lui, la moto n’a pas été retrouvée au domicile du prévenu et aucun témoignage direct ne vient corroborer les accusations. L’avocat a ainsi évoqué plusieurs zones d’ombre dans l’affaire et a plaidé la relaxe de son client au bénéfice du doute.

Le tribunal a finalement déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme, ainsi qu’au paiement de 380 000 FCFA à la partie civile à titre de réparation.