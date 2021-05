Injustice irrémédiable et Trahisons pour le peuple palestinien !

Justice ignorée et Favoritisme exagéré pour l’Etat terroriste !

Le peuple palestinien a le malheur d’être trahi depuis toujours par ceux-là qui se gargarisent de le soutenir, d’être à ses côtés, d’évoquer le Droit international, la légitimité, les droits de l’homme, les droits des peuples, la grande famille arabe, la grande religion de l’Islam !

Du Vent ! Rien que du Vent! !

De la lâcheté !

Rien que des contrevérités et un mutisme coupable, permanent , gênant !

Des complexes et frilosités mal contenus, des intérêts honteusement poursuivis auprès de puissances que l’on continue pourtant d’engraisser avec ses ressources immenses !

La première haute trahison , avec la complicité toujours réaffirmée de leurs propres frères et dirigeants , est venue des Européens qui n’ont jamais condamné les vils tueurs récidivistes .

Des Occidentaux qui, suite aux génocides commis à l’égard des Juifs , des Noirs et des Arabes, la trilogie des peuples souffrants de l’Histoire, suite aux terribles massacres , ravages et discriminations , ont envahi et occupé, par des accords iniques , les lieux , installé le Monstre, la colonisation puis la néocolonisation et entamé le pillage de leurs pays , l’expropriation et le vol des minerais, ressources humaines et naturelles.

Que de promesses non tenues d’Organisations internationales !

Que de forfaitures enregistrées !

Que de lâchetés ingurgitées !

Que de discours fleuves parsemés de bravades et témérités mensongères , d’annonces tonitruantes sans lendemains!

L’Etat sinioniste , en état voyou et terroriste, continue injustement d’ajouter , impunément , à l’égard du peuple palestinien, au mépris de l’humanité toute entière, depuis plus de soixante dix ans, des couches criminelles de tueries , de sang versé d’enfants,de femmes et de vieillards !

Règne de peur, de terreur, de violences gratuites !

Bombardements, Explosions et destructions de maisons, d’hôpitaux, d’écoles , de lieux sacrés par excellence dont la Sainte Mosquée d’Al Aqsa !

Exterminations enclenchées ou

Expulsions suivies d’occupations illégales et Confiscations de terres et biens !

Véritables pieds de nez et Insultes à la Cour Pénale Internationale( CPI ) et autres institutions similaires pour ces crimes de guerre et crimes contre l’humanité !

Organisations promptes à s’acharner sur les dirigeants africains !

L’Etat sioniste, au delà de ce qu’avait vécu et subi son propre peuple, s’autorise diaboliquement, tous les excès inimaginables. Avec ses parrains puissants, alors auteurs de ces crimes , pionniers fourbes et sans états d’âmes, il étonne le monde par sa haine et ses méchancetés inextinguibles à l’égard d’un peuple qui n’a eu pour seul tort que de faire confiance à des dirigeants complexés au mental faible et sans discernement !

Manœuvres machiavéliques, sempiternels dilatoires, avec la bienveillante complicité de leurs satellites arabes qui ont presque tous tendance à regarder ailleurs quand les criminels commettent leurs sauvageries !

Il n’ est pas étonnant de les voir tous, aujourd’hui , s’empresser d’aller ,toute honte bue , la peur au ventre, signer des accords avec la bête immonde, sous des prétextes plus que fallacieux !

Les dirigeants du monde arabe et certains de la Communauté internationale ont malheureusement toujours eu à trahir et décevoir la Palestine et les peuples opprimés .

L’Afrique et le monde islamique vont-ils alors pouvoir continuer de s’indigner, sans fin, sur le sort du peuple de la Palestine ?

Où sont ceux-là qui s’autoproclament Gendarmes du monde , Champions du Droit, de la Démocratie , de la Justice et de la Paix Universelle ?

« VAILLANT PEUPLE DE LA PALESTINE LES JUSTES SALUENT VOTRE COURAGE ILS SONT EN COLÈRE CONTRE LES TUEURS DE VOS ENFANTS ET LES MAUDISSENT AVEC LEURS IGNOBLES PARRAINS ET SOUTIENS ! «

Les voies de la Paix et de la justice juste sont ignorées, elles ne sont pas recherchées , moins encore arpentées !

Cécité absolue , Mutisme, Cynisme et Actions inopérantes garantis !

Doit-on vouloir la justice , toujours pour Israël et autres affidés, jusqu’à devenir irrémédiablement injuste envers le peuple palestinien et tous ces autres peuples encore opprimés ?

Thiès, le 20 mai 2021

SERIGNE AMADOU CISSÉ NDIEGUENE

AUTORITÉ SPIRITUELLE