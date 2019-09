Le premier couple de trisomiques à s’être marié doit se séparer : le mari atteint de démence a oublié qui est sa femme

Il y a 24 ans, dans l’Essex, Maryanne et Tommy Pilling se disaient oui, devenant le premier couple britannique à se marier, alors que les deux époux étaient atteints de trisomie 21. La cérémonie de mariage avait fait l’objet de plusieurs articles dans la presse et il y a encore deux ans, les médias étaient venus prendre de leurs nouvelles. Malheureusement, depuis quelques mois la situation mentale de Tommy s’est dégradée et le couple a dû se séparer. Regarder la vidéo pour connaitre le dénouement tragique de leur mariage :

Maryanne a épouse Tommy lors d’un mariage dont elle a toujours rêvé

En juillet 1995, Maryanne et Tommy entraient dans l’histoire en se mariant à l’église malgré leur handicap. Pendant des années, ils ont vécu heureux et en 2017, 22 ans après leur date de mariage, ils ont même ouvert une page Facebook pour permettre de suivre leur quotidien. Malheureusement, derrière les photos de bonheur se cache un problème découvert il y a cinq ans chez Tommy. Âgé aujourd’hui de 61 ans, alors que Maryanne n’en a que 48, il a développé une sorte de démence qui provoque de nombreux soucis dans le couple.

Il y a 5 ans, Tommy a été diagnostiqué atteint de démence

Depuis quelques mois, les crises de démence se sont aggravées, mettant également la santé mentale de Maryanne à rude épreuve. Elle aussi atteinte de trisomie, elle ne peut supporter le fait que Tommy oublie régulièrement qui elle est. « Cela arrive toujours tard dans la nuit », raconte Lindi, la sœur de Maryanne. « Il la pousse et lui dit qu’il ne sait pas qui elle est. Il lui dit même « Je ne t’aime pas ». Maryanne prend ça très à cœur et est dévastée ». Elle se mettrait dans des états de crise graves en entendant les paroles dures de son époux. La solution fut de les séparer. Tommy ne sait plus qui elle est, et elle, souffre de ne pas être reconnue. Actuellement en résidence, Maryanne hésite même à le rejoindre un jour, craignant que son état ne s’améliore pas.

Les troubles mentaux de Tommy les ont obligés à se séparer

Bien que restant mariés, ils vivent aujourd’hui séparés, espérant peut-être que les problèmes mentaux de Tommy soient passagers. Ils s’étaient rencontrés 18 mois avant leur mariage. Maryanne avait toujours rêvé d’un grand mariage en robe blanche et elle a réalisé son rêve. « Le jour où Maryanne a rencontré Tommy, elle est rentrée à la maison avec un énorme sourire sur le visage », se souvient Lindi. « Elle ne pouvait pas arrêter de parler de lui et de demander s’il pouvait venir manger à la maison ». À l’époque de leur mariage, « ils ont reçu beaucoup de commentaires sur le fait qu’on les ait laissé se marier mais chaque fois, elle insistait que c’était leur propre décision ».