Le Président Cissé Lô, un exemple de loyauté…

Par Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey

Le nom du Président Moustapha Cissé sera inscrit à jamais en lettre d’or dans le livret de l’Histoire politique de notre cher pays, le Sénégal. Voilà un exemple d’abnégation, de courage, de dignité et de loyauté. Allergique à l’injustice, le premier-vice-président de l’Assemblée Nationale reste et demeure un militant des grandes causes. Il fait partie du cercle très restreint des membres fondateurs du parti présidentiel, l’Alliance Pour la République (APR). Durant les années de braise, pour ne pas dire des vaches maigres, le Président du Parlement de la CEDEAO s’était donné corps et âme pour la défense de notre République en proie à la dictature wadienne. On se rappelle, qu’au moment où beaucoup de gens fuyaient le Président Macky, il s’était déplacé, himself, pour présider dans le Baol, notamment, à Bambey pour présider au quartier Wakhal Diam, un meeting en faveur de Macky et qui était organisé par la dame Maimouna Diallo. Voilà un haut fait d’arme à l’actif du Président Cissé Lo. Il s’était évertué à implanter l’APR dans toute la région de Diourbel. Il demeurait un véritable bouclier pour Macky. Aujourd’hui, il garde ces mêmes valeurs, en donnant le tout de lui-même, pour le triomphe du Président de la République Macky sall

Le président Cissé Lô ne cesse de mouiller le maillot, d’aller au charbon pour défendre le Chef de l’Etat et son bilan si élogieux. C’est ce qui fait qu’il est devenu une cible privilégiée pour les détracteurs du régime en place. Aujourd’hui, son engagement politique auprès de Macky ne fait l’ombre d’aucun doute et, c’est même, un exemple à copier, à méditer. Pour dire «Macky Ak Cissé Lo Andou gor laa » (c’est un compagnonnage bâti sur des valeurs de sincérité, de la dignité et de respectabilité).

Mamadou Ndiaye Responsable politique à Bambey