Serigne Mbacké NDIAYE, Président de la Convergence Libérale et Patriotique (CLP) et coordonnateur du Rassemblement Pour la Pérennisation du Libéralisme (RAPPEL) demande que le Pont Sénégambie soit baptisé « Pont Moussa NGOM » du nom du célèbre chanteur décédé le dimanche 11 octobre 2015.

Voici son appel sur facebook…

Chers compatriotes de la Senegambie,

Je paraphrase souvent un vieil ami qui me disait « Je ne suis pas sûr d’être Sénégalais mais suis sûr d’être africain. »

J’adore Kwame Nkrumah, Cheikh Anta DIOP et Abdoulaye Wade. Cela suffit pour dire que suis foncièrement panafricaniste.

C’est pour cette raison que je salue ce que j’appelle la plus réalisation des Présidents Macky Sall et Adama Barro qui est le pont de Farafegne.

Cette œuvre, au-delà de son aspect économique, contribue à l’intégration des peuples du Sénégal, de la Gambie de la Guinée Bissao, entres autres…

Or force est de constater que l’homme qui a toujours vécu et agi en Sénégambien est notre regretté artiste-chanteur Moussa NGOM . Je suis persuadé qu’une telle idée fera l’unanimité.

Alors vivement PONT MOUSSA NGOM.

Les Autorités suivront les peuples.