Le président du Barça évoque le départ de…Messi

A en croire le président du Barça, Lionel Messi n’est pas prêt de quitter le club catalan. A 32 ans et après près de vingt années passées au club, Lionel Messi n’est plus lié au Barça que jusqu’en juin 2021. Et malgré de régulières discussions entre les deux parties, aucune prolongation n’a encore été actée. Josep Maria Bartomeu, le président du club blaugrana, n’est pas pour autant inquiet. Bien au contraire. « Messi arrêtera au Barça quand il le voudra, c’est une relation à vie, il le sait. Il reste encore beaucoup de temps avec Leo Messi, de nombreuses années de bon football, de jeu, à nous faire profiter et apprécier, parce que bien qu’il lui reste moins de temps qu’avant, il y en a encore beaucoup», a-t-il ainsi assuré auprès de Mundo Deportivo au cours d’un Gala organisé par le quotidien catalan.