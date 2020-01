Rihanna amoureuse : qui est le rappeur A$AP Rocky, son nouveau chéri ?

Rihanna a retrouvé l’amour ! Après sa séparation avec Hassan Jameel, la chanteuse s’est consolée dans les bras d’A$AP Rocky… Zoom sur son nouveau boyfriend !

Rihanna n’est pas du genre à se morfondre après une rupture. Alors qu’elle vient à peine de se séparer du beau saoudien Hassan Jameel, la chanteuse s’est déjà recasée avec son ex, qui n’est autre qu’A$AP Rocky. Le 17 janvier 2020, Riri était donc présente à New York pour assister au concert du rappeur.

Un show qui s’est fini en beauté puisqu’une source proche des deux artistes a révélé au Sun qu’ils ont partagé une suite dans un hôtel lors de ce voyage ! Cette même source ajoute : « Ils apprécient vraiment la compagnie de chacun et prennent les choses en douceur car ce n’est que le début »

Si Rihanna est tombée aussi vite dans les bras d’A$AP Rocky, ce n’est pas pour rien !

En 2013, les deux artistes avaient déjà connu une brève idylle. La chanteuse avait même fait une apparition dans son clipFashion Killa alors que ce dernier commençait à peine sa carrière…

A$AP Rocky : de la mode au rap

C’est en 2013, avec Live. Love A$AP, sa première mixtape, que Rakim Mayers, de son vrai nom, connaît ses premiers succès. Dans la foulée, l’homme de 31 ans signe avec la maison de disque Sony pour la somme de trois millions de dollars.

Ses deux albums suivants, At. Long. Last. ASAP (2015) et Testing (2018) font ensuite de lui l’un des rappeurs les plus influents du globe. En parallèle, A$AP Rocky gère aussi une carrière dans la mode. En 2016 il devient ainsi l’égérie de la maison Dior.

L’année d’après, le rappeur s’associe à la marque Guess… Des collaborations qui lui valent de faire la une du magazine Vanity fair la même année. Dans ses titres, l’artiste originaire de New York fait beaucoup référence à la mode. Dans RAF, l’homme clame par exemple son admiration pour la marque Raf Simons.

A l’occasion, le rappeur adore se rendre aux Fashion Week de Milan ou Paris. Une passion pour la mode qu’il partage ainsi avec Rihanna ! D’ailleurs, en décembre dernier, les deux tourtereaux ont été aperçus très complices sur le tapis rouge des Fashion Awards 2019, à Londres.

Source : closermag.fr