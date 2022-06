Le procès des deux députés Mame Diarra Fam et Déthié Fall est renvoyé en audience spéciale jusqu’au 27 juin prochain. Ils sont poursuivis pour participation à un rassemblement non autorisé et violence et voie de fait contre des personnes. Ces leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont été interpellés vendredi dernier suite à une manifestation interdite organisée par ladite coalition.