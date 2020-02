Le procès Deschamps-Cantona renvoyé en octobre 2021

Eric Cantona et Didier Deschamps étaient attendus ce vendredi à 13h30 devant la 17e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris. Ils n’étaient finalement pas présents. Le procès a été renvoyé au 12 octobre 2021 pour cause de grève des avocats.

C’était la tendance ces dernières heures. Elle s’est confirmée. Le procès entre Eric Cantona et Didier Deschamps n’aura pas lieu ce vendredi pour cause de grève des avocats. L’audience est renvoyée, pour plaider les nullités soulevées, au 17 septembre 2020. Sur le fond, le procès est renvoyé au 12 octobre 2021.

Attendus à 13h30 devant la 17e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris pour régler leur contentieux, Cantona et Deschamps n’ont finalement pas répondu présent. Les avocats des deux parties ont assuré que leurs clients souhaitaient se rendre à l’audience. Cependant, pour se montrer solidaires au mouvement de grève des avocats contre la réforme des retraites, Me Carlo Alberto Brusa, avocat de Deschamps, et sa consœur, Me Céline Bekerman, avocate de Cantona, ont formulé une demande de renvoi.

« Deschamps a un nom qui sonne bien français »

La bataille judiciaire qui oppose Cantona et Deschamps remonte à 2016. Dans un entretien au quotidien britannique The Guardian, avant le début de l’Euro, Cantona avait attisé la polémique en s’en prenant à son ancien coéquipier chez les Bleus. « Deschamps a un nom qui sonne bien français. C’est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s’est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique », avait-il lâché.

Il avait également sous-entendu une discrimination raciale et non un choix sportif de la part de Deschamps pour expliquer les absences de Karim Benzema et Hatem Ben Arfa à l’Euro. « Une chose est sûre, Benzema et Hatem Ben Arfa, ce sont les deux meilleurs joueurs en France et ils ne joueront pas à l’Euro. Ce qui est certain également c’est que leurs origines sont nord-africaines. Donc oui, le débat est ouvert », avait-il déclaré. Deschamps avait alors porté plainte contre Cantona, qui avait été mis en examen, un an plus tard, pour diffamation publique.