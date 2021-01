Le prof confisque son portable…l’élève revient avec un fusil

Récemment, un éducateur surprend en plein cours un de ses élèves en train de regarder une vidéo a caractère pornographique. Le professeur retire le téléphone de l’élève. La réaction de ce dernier a choqué plus d’uns.

Après la saisie de son portable, l’élève furieux sort de la classe et part chercher un « GBÉGUÉ « , autrement dit un fusil de chasse et menace son professeur pour reprendre son portable. Il sera très vite maîtrisé et mis à la disposition des autorités compétentes avec son ami qui l’a aidé.

Notons que l’utilisation des téléphones portables est interdite en milieu scolaire. Mais cette pratique n’est pas respectée par la plupart des élèves.