Il a mal à la tête…on trouve une dent dans son crâne

Il pensait avoir de la fièvre, il avait en fait une dent dans le crâne

Tout commence par un simple match de foot pour un adolescent portugais de 14 ans. Ce dernier se blesse au niveau du crâne et se présente ensuite aux urgences avec de la fièvre. Les médecins constatent que le patient présente une plaie de 5 centimètres de profondeur sur le côté droit de la tête. Les urgentistes suturent la blessure et renvoient le garçon chez lui. Cinq jours passent, le jeune footballeur amateur revient aux urgences, où les médecins nettoient à nouveau la blessure et lui confient une ordonnance pour un traitement antibiotique.

Le problème persiste

Trois jours plus tard, le jeune homme est de nouveau admis aux urgences. Les douleurs au niveau de sa blessure au crâne persistent et du pus est sorti de la plaie. Les médecins, qui ont publié l’histoire de ce cas dans la revue médicale BMJ Case Reports, soignent l’infection à coup d’antibiotiques avant de lui faire passer un scanner. Ces derniers découvrent qu’une dent est logée dans le crâne de l’adolescent.

Un « banal » accident de foot

Les médecins ont donc enlevé le corps étranger du crâne de l’adolescent portugais qui a pu rentrer chez lui. Ce genre d’accident est déjà arrivé, c’est ce que rapporte Franceinfo, citant un cas datant de 2015 dans lequel l’hôpital Queen Victoria en Angleterre a reçu un jeune garçon se plaignant de douleur à la main. Il s’est en fait avéré que lors d’un match de boxe, il avait frappé son frère au visage et qu’un bout de dent était resté coincé entre son auriculaire et son annulaire. Une histoire incroyable !