Voici l’homme qui va faire mal…très mal à Macky

Personne ne voit venir, mais la rupture se dessine entre le Président de la République Macky Sall et plusieurs de ses anciens alliés. Elle est en train d’être consommée. Et des signes avant-coureurs le démontrent. Le Président de la République Macky Sall est poussé par des membres de son entourage qui veulent se débarrasser de certains alliés. Et les manœuvres ont déjà démarré.

Après les ministres limogés qui se sont confinés en observant le silence, en attendant une hypothétique grâce de leur Patron, un allié de Macky Sall est poussé vers la sortie. Et, c’est ce dernier qui risque de faire mal et même très mal à Macky Sall…Youssou Ndour sera la véritable bête noire de Macky Sall, qui pourra réunir dans un même camp, Moustapha Diakhaté, Adama Gaye et Me Moussa Diop.

Youssou Ndour…Le cauchemar de Macky

De véritables tourments pour le pouvoir du Président Sall. Avec tout ce beau monde, associé à la force médiatique GFM (Groupe futurs médias), Youssou Ndour est celui qui va faire « pleurer » Macky Sall. Pourtant, ce sont des membres de l’entourage de ce même Président de la République Macky Sall qui poussent Youssou Ndour vers la sortie et dans les rangs de l’opposition. Comme toujours, ce sont ces membres de l’entourage du Chef de l’Etat qui veulent avoir tout le monde sous leurs ordres qui agissent pour que ce dernier se sépare de Youssou Ndour.

Leurs manœuvres, ils les ont déjà démarrées, en cherchant à frustrer Youssou Ndour, le poussant à commettre des erreurs qu’ils voudront exploiter. Ce sont qui sont derrière les audits réclamés à la Société du droit sénégalais et des droits voisins (SODAV). Ils distillent des informations sur la gestion de Ngoné Ndour, Présidente du Conseil d’administration (PCA) de la SODAV. Ils se servent de la SODAV et de GFM pour créer la rupture entre le Chef de l’Etat Macky Sall et Youssou Ndour.

Ils répandent l’information selon laquelle, l’on assiste à une gestion « clanique » de la SODAV, et tentent de tromper en faisant croire au Président de la République que GFM travaille à sa « liquidation ». Comme si pour eux, l’on peut « domestiquer » nos confrères de GFM.

Certains s’activent au Palais en coupant le Président de la République des réalités de son peuple. Quelle petite voix peuvent apporter au Président, ceux qui veulent créer la dissension entre lui et Youssou Ndour. Ils ne mesurent même pas leurs actes. Youssou Ndour garde toujours son aura auprès du peuple sénégalais et est toujours écouté au plan international. Séparé du pouvoir, Youssou Ndour va faire mal, très mal à Macky Sall.

La rédaction de Xibaaru