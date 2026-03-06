Le PS du Sénégal soutient la candidature de Macky Sall au poste de SG de l’ONU

Le Parti socialiste (PS) a officiellement exprimé son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Dans un communiqué rendu public ce 6 mars 2026 à Médine, le parti estime que cette candidature dépasse le cadre d’une ambition personnelle et s’inscrit dans une dynamique portée par le Sénégal et, plus largement, par le continent africain.

Dans un communiqué le parti rappelle que la candidature de l’ancien chef de l’État sénégalais aurait été officiellement déposée par le Burundi, qui assure actuellement la présidence de l’Union africaine sous l’autorité du président Évariste Ndayishimiye. Une initiative qui confère, selon le Parti socialiste, une dimension particulière à cette démarche diplomatique.

Le communiqué indique également que Macky Sall a adressé une correspondance officielle au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, afin de solliciter l’appui de son pays pour cette candidature internationale majeure. Le chef de l’État sénégalais aurait pour sa part indiqué vouloir attendre les consultations et validations nécessaires avant de faire connaître la position officielle du Sénégal.

Dans sa lettre de motivation rendue publique, l’ancien président met en avant plusieurs priorités : le renforcement du multilatéralisme, la consolidation de la paix internationale, la promotion de la justice entre les nations et la construction d’un monde plus stable et plus solidaire. Des objectifs qui, selon le Parti socialiste, correspondent aux défis actuels d’un système international confronté à des crises multiples.

Membre du Front pour la défense de la démocratie et de la République, le Parti socialiste considère que l’initiative du Burundi, en tant que président en exercice de l’Union africaine, appelle une mobilisation nationale et continentale. Pour la formation politique, il ne s’agit pas uniquement du projet d’un homme, mais d’une ambition portée par une nation et par l’Afrique dans le concert des nations.

Le parti souligne également que le parcours de Macky Sall, président du Sénégal pendant douze ans et ancien président en exercice de l’Union africaine, constitue un atout majeur pour exercer une fonction aussi stratégique. Son expérience dans la gestion des affaires d’État, la médiation politique et la recherche de compromis dans des contextes complexes est présentée comme un élément déterminant.

Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, des conflits armés, des crises climatiques et des fractures économiques croissantes, le Parti socialiste estime que la communauté internationale a besoin d’un leadership capable d’allier expérience, sens de l’équilibre et culture du dialogue.

À ce titre, la formation politique annonce apporter son parrainage politique à cette candidature et appelle l’ensemble de ses responsables, cadres, militants et sympathisants, au Sénégal comme dans la diaspora, à œuvrer pour sa promotion dans les espaces politiques, diplomatiques et internationaux.

Le Parti socialiste invite également les différentes composantes du Front pour la défense de la démocratie et de la République à s’associer à cet effort de mobilisation afin que la candidature de l’ancien président sénégalais bénéficie du soutien le plus large possible.

Tout en rappelant sa position actuelle dans l’opposition politique nationale, le parti affirme rester une force politique influente dans le débat public sénégalais et sur les grandes questions relatives au rayonnement international du pays.

Le Parti socialiste estime que, malgré les divergences politiques légitimes dans une démocratie, le soutien à la candidature d’un Sénégalais à la tête des Nations unies constitue un acte de responsabilité nationale et un devoir patriotique. Il appelle ainsi les forces politiques, la société civile et les partenaires du Sénégal à soutenir cette candidature dans l’intérêt du pays, de l’Afrique et du renforcement du multilatéralisme international.