Affaire des homos : Maïmouna Ndour Faye condamne la divulgation des résultats de tests VIH

Le journaliste et patronne de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, s’est insurgée contre le traitement d’informations concernant le réseau d’homosexuels démantelé dernièrement.
À en croire MNF, il n’y avait pas lieu de divulguer les informations médicales notamment les résultats de tests du VIH/sida des homosexuels arrêtés.
Madame Faye considère que des esprits malintentionnés profiteraient de cette occasion pour régler leurs comptes sans prendre conscience de l’impact que cette situation a sur les familles concernées.
L’autre point soulevé par la journaliste est la nécessité d’étudier profondément cette affaire qui implique fortement des jeunes en quête de luxe.
Source : Seneweb