Hydrocarbures : le Sénégal maintient un rythme soutenu de production en février

Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a publié les données relatives à la production d’hydrocarbures au Sénégal pour le mois de février 2026. Les chiffres révèlent une activité soutenue, tant pour le pétrole que pour le gaz naturel liquéfié.

Durant cette période, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et vendues sur le marché international, pour un volume global estimé à 2,9 millions de barils.

Depuis le démarrage de l’exploitation du champ pétrolier de Sangomar, la production totale s’élève désormais à 58,9 millions de barils. Sur ce volume, 58,6 millions de barils ont déjà été commercialisés, répartis en 61 cargaisons. Le ministère souligne que la production continue de se maintenir à un niveau stable, illustrant les bonnes performances du réservoir ainsi que l’efficacité des installations.

Du côté du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont également été exportées au cours du mois de février 2026, représentant un volume global de 0,5 million de mètres cubes.

Sur la période allant de février 2025 à février 2026, la production cumulée de GNL atteint 4,27 millions de mètres cubes standard. Sur ce total, 4,04 millions de mètres cubes ont déjà été commercialisés, correspondant à 24 cargaisons expédiées.

Par ailleurs, l’exploitation du champ a permis la commercialisation de 1,6 million de barils de condensat. Selon le ministère, le niveau actuel de production de GNL reste élevé et stable, traduisant l’intensification progressive des opérations sur ce projet stratégique pour le secteur énergétique sénégalais.