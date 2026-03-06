Politique étrangère : Yoro Dia dénonce une « cacophonie » au sommet de l’État

L’ancien ministre conseiller du président Macky Sall, le Dr Yoro Dia, a vivement réagi sur le réseau social X à ce qu’il perçoit comme un manque de coordination diplomatique entre le Président de la République et son Premier ministre.

Analysant les récentes prises de position divergentes sur la crise au Moyen-Orient, l’intellectuel estime que « la « cohabitation douce » devient cacophonie à l’International ». Pour lui, la diplomatie ne souffre aucune ambiguïté : « l’Etat ne doit parler d’une seule voix, celle du PR dont c’est le domaine réservé ».

Yoro Dia met en garde contre les risques d’une telle dualité sur la scène mondiale. « Ne transposons pas à l’International une cohabitation qui dégénère en rivalité homérique comme entre Perses et arabes », a-t-il martelé, en référence aux soutiens affichés, d’un côté par Ousmane Sonko envers l’Iran, et de l’autre par Bassirou Diomaye Faye envers l’Arabie saoudite.

Source : Seneweb