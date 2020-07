Le PS France se souvient de Feu Ousmane Tanor Dieng

» IN MEMORIAM » FEU PRÉSIDENT OUSMANE TANOR DIENG

« Ceux qui sont morts ne sont jamais partis…Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire… » Birago Diop.

Oui, TANOR vivant comme décédé ne peut être comparer à nul autre. Sa qualité d’homme d’Etat, d’homme tout court, était si Unique, qu’il se distinguait nettement parmi sa génération et restera sans pareil pour plusieurs générations futures.

Le Sénégal n’est pas encore prêt de connaître à nouveau, un homme de la trempe de TANOR. Les superlatifs à son endroit ne sont, en fait, que le témoignage de ses qualités exceptionnelles, de sa bienséance et de sa propreté d’esprit.

Un humaniste, un bienfaiteur, au service de son peuple, qui n’a jamais appelé à faire couler le sang pour accéder au pouvoir.

Grâce à l’œuvre des dirigeants de grandes qualités, dont feu TANOR, La famille socialiste a été construite, nourrie et abreuvée par ces valeurs que le défunt a tout fait pour qu’elles demeurent éternellement les nôtres.

Tel un astre céleste, TANOR continuera de briller, scintiller et trôner au dessus de nos têtes, au dessus du Sénégal… pour toujours. Il a vécu avec honneur, servi avec honneur. Il est aussi parti avec dignité et honneur.

Un an après sa disparition, nous, sa famille socialiste, sommes toujours dans le deuil que nous portons avec courage et dignité. Deux qualités qui lui étaient particulièrement chères.

Son esprit continuera de veiller sur nous, avec bienveillance et sagesse comme il l’a toujours fait de son vivant.

Son absence-présence ouvre comme un vide plein. Son souvenir et notre espérance, pour sa vie dans les cieux, plus heureuse, charrient notre bonheur, nous qui l’avons connu…

Le mauvais œil, comme nous l’apprend notre sagesse traditionnelle, peut atteindre, même jusque dans la tombe. Nous sommes donc en droit et devoir de dire MachaAllah » Bou niou ko thiato »

Il mérite, méritera, mériterait notre reconnaissance pour son œuvre, au service du Sénégal et des sénégalais, au service de son idéal, le nôtre, l’idéal socialiste, celui de notre cher Parti Socialiste.

Cet homme marquera à jamais l’histoire du Sénégal, l’histoire du Parti socialiste, qu’il a servis jusqu’à son dernier souffle.

L’histoire nous apprend, à nos dépens, des fois, qu’il y a de ces destins uniques que seul le sage est en mesure, de pressentir, d’apercevoir. Notre regretté camarade, Président feu OUSMANE TANOR DIENG en était.

SG, prenez votre place au sein du cercle de nos ancêtres.

La retenue, en toute circonstance, que Tanor nous a appris, nous impose de ne pas nous trop nous épancher dans les mots, fut-il, pour rendre des hommages mérités.

En ce jour de 15 juillet, la douleur se ravive.

» Socialistes nous sommes » disait-il » Socialistes nous demeurons… » insistait-il.

Lors du dernier comité central feu TANOR nous a adressé un vif appel qui aujourd’hui, est particulièrement d’actualité : » Oui chers camarades, nous avons besoin de nous rassembler et de travailler la main dans la main, au sommet du Parti, comme dans les structures de base pour faire de notre Parti, un instrument pour inventer,pour innover, pour transformer notre pays! … » OTD.

» Moungui ci deugueu nio nguen ci fen »

Paix à son âme.

À TANOR,

Dakar le 15 Juillet 2020

Doudou Diouf

SG section Paris- Montreuil » feu El hadj Ahmet Diene »

Coordination PS de France.