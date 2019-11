Selon L’Equipe, les négociations pour une prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG vont bon train. Le directeur sportif du club, Leonardo, aurait érigé l’attaquant français comme la priorité n°1 dans la capitale, devant l’autre grande star qu’est Neymar. D’après le quotidien sportif, le joueur et son entourage conservent des doutes sur l’idée de rester à Paris, notamment à cause des échecs récents en Ligue des champions. De plus, un salaire de 30M€ annuel évoqué est jugé «ridicule» par le PSG, qui rémunère déjà Mbappé à hauteur de 19,5M€ par an. Mais les discussions resteraient franches et ouvertes. Le contrat de Kylian Mbappé s’étend, pour l’instant, jusqu’à juin 2022.