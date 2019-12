Le RAPPEL fait le tour de l’actu…apprécie et critique

Le Rassemblement pour la Pérennisation du Libéralisme (RAPPEL) dont le coordonnateur n’est autre que l’ancien ministre sous Wade, Serigne Mbacké Ndiaye, fait le tour d’horizon de tous les secteurs qui touchent le quotidien des Sénégalais.

Voici le communiqué du Rapel

En ce Vendredi, jour béni, le Rassemblement pour la Pérennisation du Libéralisme – RAPEL se sent véritablement honoré de s’adresser à vous pour donner son avis sur les questions qui nous interpellent tous.

Depuis la dernière élection présidentielle et conformément à sa résolution du 4 octobre 2019, le RAPEL privilégie les débats d’idées et les échanges avec les sénégalais de tout bord. C’est une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons ce matin.

En effet, comme le disait un intellectuel sénégalais « nos hommes politiques passent 80% de leur temps à parler de ce qui n’intéresse que 20% de nos compatriotes ». Indiscutablement, cette posture n’est pas des meilleures quand on sait que nous déclarons haut et fort que nous parlons et agissons pour le peuple sénégalais qui est aujourd’hui confronté à des situations heureuses ou malheureuses. Pour aujourd’hui, nous avons choisi de vous entretenir de la campagne de commercialisation arachidière, l’augmentation du prix de l’électricité, les coupures d’eau, l’insécurité, les embouteillages, les libertés démocratiques, le mandat et les pouvoirs du Président de la République et des élus territoriaux, les rapports de l’ARMP.

Campagne de commercialisation de l’arachide

Notre tradition est de toujours dénoncer les échecs, ce qui n’est pas une mauvaise chose, mais ayons également la générosité de saluer les performances réalisées par certains de nos compatriotes et c’est le cas de la Direction Générale de la SONACOS dirigée par notre frère Modou Diagne Fada. Cette direction, bien avant le démarrage de la campagne de commercialisation a trouvé un financement de 30 Milliards venant de l’extérieur, ce qui lui permet aujourd’hui d’acheter au comptant les graines. Bien avant cela, elle avait réussi à commercialiser de l’huile raffinée d’un coût de 12 Milliards qui était en stock. Ceci n’est qu’un exemple pour montrer que les cadres sénégalais réussissent dans tous les domaines. C’est l’occasion pour nous de demander au substantiel du prix de l’arachide pour les campagnes à venir. Il faudrait que les paysans sénégalais puissent vivre dignement à l’image des autres travailleurs.

Tourisme et Transport aérien

Ce secteur connait également un redressement spectaculaire avec : l’AIDB qui fait 2.500.000 voyageurs, l’achat de deux avions gros porteur et huit (8) autres airbus. Air Sénégal occupe aujourd’hui la première place sur l’axe Dakar – Paris avec 40% de part de marché. Ajouté à cela les aéroports régionaux de Saint-Louis, Matam, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor dont les travaux vont démarrer incessamment et nous le savons quand le transport aérien marche, il entraine le tourisme et l’artisanat.

Mais puisque la vie n’est pas que rose, interrogeons-nous à l’électricité et à l’eau consommées par nos concitoyens.

Il est vrai que la gestion de ces structures dépend de leurs dirigeants qui nous en sommes persuadés font de leur mieux pour satisfaire les sénégalais. Nous nous souvenons tous des coupures d’électricité intempestives qui ont trouvé solution avec l’avènement du DG Matar Cissé dont le successeur Bitèye marche sur les mêmes traces. Mais à ce niveau, notre conviction est qu’on aurait pu éviter ces conflits et malentendus si les consommateurs, par le biais de leurs associations, étaient informés en amont et convaincu de la justesse de ces décisions. Il nous semble qu’on ne peut plus gérer le Sénégal comme par le passé. Il faut toujours communiquer et non informer, dialoguer et convaincre.

Bien sûr, mieux vaut tard que jamais. Nous suggérons à la direction de la SENELEC de prendre des mesures hardies capables de ramener la sérénité. Par exemple :

Rencontrer les associations consuméristes et d’autres leaders d’opinions.

Suspendre et analyser certaines factures contestées par des sénégalais.

Prendre à l’interne des mesures montrant que les travailleurs eux contribuent efficacement à trouver le financement dont la SENELEC a besoin.

SDE

L’eau est vitale et il est hors de question que nos populations soient prises en otage pour quelque motif que ce soit. L’Etat doit donc être souple pour écouter les travailleurs mais rester ferme dans la défense des intérêts des populations et surtout du respect de la République et de ses institutions.

ARMP

Cette autorité de régulation, comme les autres corps de contrôle, fait un travail important mais qui à notre avis pose des problèmes qu’il faudrait clarifier. A ce sujet, je citerai l’exemple du COUD. En effet, l’Auditeur Ndiaga SARR de Senior Partner, en mission pour le compte de l’ARMP, dans ses conclusions datées du 02 Août 2019 nous dit ceci « à notre avis, au vu des points ci-dessus, le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar – COUD s’est conformé de manière satisfaisante aux dispositions et procédures de passation des marchés publics. Voilà les mots de l’Auditeur désigné par l’ARMP. En ce qui nous concerne, notre analyse est la suivante, le budget du COUD s’élève à 25 Milliards que le mis en cause Cheikh Oumar Hane a géré pendant 5 ans, soit un total de 120 Milliards. S’il avait donc des velléités de malversation, les sommes détournées seraient largement au-dessus de quelques dizaines de millions même si, il faut le dire, notre pays a besoin de toutes ses ressources car tout est priorité et urgence.

Insécurité

Ceci dit, nous voudrions parler de l’insécurité galopante dans notre pays en saluant les efforts énormes faits par le Président de la République dans le recrutement et l’équipement de nos forces de défense et de sécurité mais leur nombre est largement insuffisant. C’est la raison pour laquelle nous proposons que les militaires, comme ils le font dans certaines régions du pays, puissent être mis à contribution pour sécuriser des zones telles que Touba Mbacké et la banlieue de Dakar. Il est difficilement concevable que des sénégalais qui ne cherchent qu’à servir leur peuple ne soient pas utilisés au moment où leurs frères et sœurs, leurs pères et mères sont agressés par des bandits lourdement armés et bien entrainés. C’est vrai, la mission première de l’armée n’est pas d’intervenir pour gérer la sécurité intérieure mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.

Embouteillages

Circuler à Dakar est devenu un véritable parcours du combattant et pourtant beaucoup de nos compatriotes ignorent les raisons ou ont été mis devant le fait accompli ce qui manifestement énervent beaucoup de gens. Et pourtant l’Etat du Sénégal, par le biais de AGEROUTE, est en train de régler un problème indispensable au développement et au bienêtre des sénégalais. Il s’agit de la construction à Dakar, de 13 Autoponts sur les axes suivants :

Keur Gorgui sur la VDN,

Bourguiba – Cheikh Ahamadou Bamba

Bourguiba – Dial Diop Allée Seydou Nourou Tall

Keur Massar

Front de Terre – Bourguiba

Front de Terre – Khar Yalla

Carrefour JVC

Carrefour Lobatt Fall

Giratoire Cambérène



Ces travaux qui viennent s’ajouter au BRT et au TER vont régler définitivement les problèmes de circulation à Dakar, qui selon la Banque Mondiale, occasionnent des pertes annuelles de 100 Milliards. Cette vision est à saluer mais il faut en informer les sénégalais, les sensibiliser leur demander patience et solidarité pour que tous ensembles, surtout les générations futures, nous puissions vivre dans un cadre et un environnement sain et moderne.

Libertés démocratiques

L’interprétation des déclarations de réunion pose souvent problème dans notre pays. On nous dit toujours « l’autorité n’a pas le droit d’intervenir dans notre manifestation parce qu’elle est garantie par notre constitution ». D’autres plus zélés nous disent que l’autorité met la loi au-dessus de la constitution. Donc interrogeons notre constitution. Elle nous dit ceci à l’article 8 : La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles, fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation etc… et le dernier alinéa précise que « ces libertés et droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi. » Voilà ce qu’on ne dit jamais aux sénégalais mais nous, en ce qui nous concerne nous allons visiter avec vous cette loi qui est la loi 78-02 du 02 janvier 1978 qui dit que la déclaration de manifestation doit être faite auprès de l’autorité 72 heures avant le jour et il ajoute que l’autorité a la possibilité de l’interdire si à son avis il y a risque de trouble de l’ordre public et insuffisance de force.

Vous voyez donc qu’en application de cette loi prévue par la constitution, l’autorité peut bel et bien interdire une manifestation. Mais ce n’est pas tout car l’autorité ne constitue pas le dernier rempart. Ces décisions sont attaquables devant la justice et à mainte reprise le juge a eu à annuler des décisions de l’autorité dans ce domaine précis.

Non limitation du mandat du Président de la République

Notre conviction est que dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Dès lors on ne saurait comprendre que l’on exige que le mandat du Président de la République soit limité. Par contre, il faut garantir la sincérité et la transparence de l’élection ; il faudrait que les candidats aient les mêmes chances. C’est pourquoi nous proposons que, dès la publication de la liste des candidats par le Conseil Constitutionnel, le président sortant et candidat à sa succession ne puisse plus tirer de l’argent des caisses du Trésor public, procéder à des affectations de hauts fonctionnaires civils ou militaires, signe des contrats qui engagent le pays.

Ces mesures sont également valables pour les Maires et Président de Conseil Départemental à qui ces règles s’appliqueront six (6) mois avant les élections.

Voilà chers amis la réflexion que le RAPEL a souhaité partager avec vous ce matin et se met à votre disposition pour l’approfondir.

Au nom de la conférence des leaders

Le Coordonnateur

Serigne Mbacké NDIAYE