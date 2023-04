Si Amadou Bâ avait payé les arriérés dus aux entreprises locales, il aurait distribué du pouvoir d’achat et soutenu la consommation des familles. Hélas, ce n’est pas son objectif, c’est la classe moyenne supérieure qui l’intéresse et surtout ses finances publiques sont au plus bas. Il paie les salaires et la dette extérieure et pour le reste, il prie le bon Dieu et se tourne les pouces sans bureau. On peut lui confier le sport et l’élevage sans problème, il n’a rien à faire.