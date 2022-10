Le sacre de Sadio Mané à la une des journaux

Les quotidiens parvenus mardi à l’APS n’en ont quasiment que pour l’attaquant-vedette des Lions Sadio Mané dont la présence à la deuxième place du podium du Ballon d’or, révélé la veille, éclipse les autres sujets, si l’on oublie l’intérêt très prononcé des journaux pour la politique.

’’Sadio, +Ballon d’or du cœur+’’, affiche Le Soleil à sa une, en allusion au trophée Socrates remporté par l’attaquant-vedette de l’équipe nationale de football du Sénégal, en récompense de ses actions sociales.

L’attaquant sénégalais est le premier à remporter ce prix qui vient d’être institué. « Meilleur sur le terrain et humaniste dans l’âme’’, ajoute le journal reprenant un tweet du chef de l’Etat sénégalais après la publication du classement du Ballon d’or.

« Sadio Mané, arrivé 2e au Ballon d’or, meilleur classement d’un footballeur africain après le sacre de George Weah en 1995 », rappelle Le Soleil. ’’Un classement historique’’ pour l’attaquant-vedette des Lions du Sénégal, souligne L’Observateur, selon lequel Mané a été ’’stratosphérique en 2022’’.

Sud quotidien estime que ’’Sadio Mané est un peu plus entré dans le panthéon des légendes du football africain mondial…’’ avec ce classement avec lequel il fait la ’’fierté de tout un peuple’’, note Source A.

’’Je suis très heureux de gagner ce prix. Ça va me donner envie de redoubler d’efforts’’, a réagi Mané dont les propos sont rapportés par Vox Populi. ’’Sadio Mané, à jamais premier dans l’histoire du football sénégalais’’, écrit Les Echos.

Le reste des journaux ne sont pas en reste pour célébrer la vedette des Lions, à l’image du quotidien spécialisé Stades, qui affiche : ’’Sadio, toujours plus haut ! ’’. ’’Historique pour l’Afrique’’, affiche Walfquotidien, selon lequel depuis 1995 et le sacre de George Weah, ’’aucun autre footballeur du continent n’avait réussi à réapparaître sur le podium de cette prestigieuse distinction’’ qu’est le Ballon d’or.

La politique résiste à cette actualité footballistique en se réservant quelques pages dans les journaux, à la faveur d’une tournée initiée par l’opposant Ousmane Sonko pour reprendre contact avec les populations.

’’Un +Nemeku Tour+ sous haute surveillance’’, souligne Le Témoin quotidien pour évoquer la présence de ce dernier dans le département de Mbour qui se trouve ’’presque en état de siège, car quadrillé par des policiers et des gendarmes lourdement armés (…)’’.

Le journal Le Quotidien fait état d’une ’’grande tension sur la Petite-Côte’’ et relève qu’il va falloir ’’beaucoup de tact aux forces de défense et de sécurité, aujourd’hui à Mbour, pour éviter que des affrontements aient lieu entre membres de l’APR et ceux de Pastef (…)’’, le parti au pouvoir et la formation dirigée par Ousmane Sonko respectivement.

Sud Quotidien pointe surtout ’’le jeu trouble des préfets’’ dans l’animation de l’espace politique au Sénégal et dénonce ’’la pratique peu +administrative + de l’administration territoriale à l’encontre de l’opposition.

’’L’intervention des gendarmes agissant sur ordre du préfet de Mbour contre le cortège du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, remet au goût du jour le débat sur la posture de certains administrateurs civils’’, avance le journal.

Il ajoute : « Prompts à sévir contre les responsables politiques de l’opposition, sous prétexte de risque de trouble à l’ordre public, les préfets sont pourtant souvent inactifs quand il s’agit de manifestations impliquant les responsables du parti au pouvoir’’.

Un autre sujet politique soulevé dans la livraison du jour de la presse quotidienne concerne la ’’fronde’’ de l’ancienne Première ministre Aminata Touré et de quelques autres personnalités qui s’identifiaient au parti au pouvoir mais qui semblent désormais en délicatesse avec leur camp s’ils ne sont pas simplement entrés en dissidence.

Dans ce lot il y a l’ancien ministre de la santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, dont la traversée du désert a coïncidé avec sa défaite à la course à la mairie de Dakar, en janvier dernier.

De même, l’ancien ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, semble d’autant plus s’éloigner du camp du pouvoir qu’il continue de s’opposer à la possibilité d’une candidature du président sortant à un troisième mandat.

’’Les démons de la scission guettent l’Alliance pour la République (APR). Ces frondes dirigées par de hauts responsables de l’APR, frustrés, risquent de perturber l’agenda de Macky Sall qui mène une bataille farouche contre l’opposition’’, écrit Walfquotidien.

Tribune résume comme suit la situation : ’’Rébellion dans le Macky… Mimi et Diouf Sarr se révoltent. Fin de cycle pour l’APR et Benno [Bokk Yaakaar]’’, la coalition regroupant le parti présidentiel et ses alliés.

’’La hausse sauvage des prix de toutes les denrées et marchandises, la hantise d’une mauvaise récolte et les cas de rébellion qui minent son camp, sont autant d’équations [….]’’ auxquelles ’’le président Sall doit trouver solution’’, analyse Tribune.