Le sacrifice oublié…Ex-détenus et victimes «s’entredéchirent» à l’heure du partage

Le combat pour la justice des victimes des récentes manifestations politiques est un chemin semé d’embûches, non seulement face aux institutions, mais aussi, et plus sournoisement, au sein même de leurs rangs. La polémique survenue lors du point de presse de l’initiative « Justice pour nos Martyrs » en est une illustration frappante. Alors que l’objectif était de mobiliser pour une marche nationale, une altercation a éclaté, menaçant de saborder une lutte déjà fragile.

Un ancien détenu a ouvertement mis en doute la légitimité des organisateurs, les qualifiant de « politiciens déguisés ». Cette accusation, lancée en public, a semé la confusion et l’incompréhension. Au lieu de se concentrer sur les démarches juridiques et sur comment obtenir justice, l’attention s’est déplacée vers des querelles internes. Cet incident met en lumière une réalité amère : les divisions et les soupçons réciproques peuvent faire plus de mal que l’adversaire lui-même.

Pendant que certains se déchirent au grand jour, d’autres endurent leurs souffrances en silence. De nombreuses personnes à Ziguinchor, qui ont pourtant joué un rôle crucial dans la résistance et la protection des leaders de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Etjique et la Fraternité), vivent dans des situations précaires, à la fois financièrement et moralement. Elles ont perdu des proches et vivent avec des séquelles physiques et psychologiques. Pourtant, on ne les entend pas se plaindre. Leur engagement est profond, motivé par la mémoire de leurs camarades tombés au combat. Pour eux, le combat pour la justice est une question d’honneur et de dignité, pas de reconnaissance ou de visibilité.

Ceux qui ont réellement payé le prix fort ne cherchent pas à s’afficher ou à revendiquer un quelconque statut de héros. Leur souhait est simple : que la justice soit rendue pour honorer la mémoire de leurs proches. Ils ne sont pas là pour un spectacle médiatique ou pour des luttes de pouvoir. Leurs actions et sacrifices passés parlent d’eux-mêmes. Ils se battent pour un idéal, un projet, une vision, et non pour des gains personnels ou des postes.

Le rappel est pertinent : il est crucial de se recentrer sur l’objectif commun. L’heure n’est pas aux querelles égotiques, mais à l’unité. Tant que les cœurs et les esprits ne s’alignent pas sur l’objectif unique de « justice pour nos martyrs », la lutte sera compromise. Chaque acte de division affaiblit le mouvement et donne des arguments à ceux qui cherchent à le discréditer.

La politisation du dossier des victimes est un danger majeur. L’instrumentalisation de leurs souffrances à des fins politiques, qu’il s’agisse de promouvoir une carrière ou de régler des comptes, détourne le mouvement de son but initial. Le combat des victimes doit rester apolitique et se concentrer sur l’aspect humain et juridique. Une fois le dossier des victimes investi par les rivalités politiques, il perd sa légitimité et sa force morale.

Le combat des victimes doit être protégé de toute forme d’instrumentalisation. Les personnes qui cherchent à utiliser leur douleur pour s’élever ou se positionner politiquement sont une menace pour la cause. Leurs actions peuvent semer le doute dans l’esprit du public et des familles des victimes. Le vrai patriotisme est celui qui honore les sacrifices sans chercher à les monnayer.

Il est impératif que toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des familles de victimes, des ex-détenus ou des activistes, fassent preuve de maturité et d’humilité. L’objectif est de rendre justice à ceux qui ne sont plus là. Toute autre considération est un obstacle. Il est temps de se souvenir que le vrai combat est pour la dignité et la vérité, non pour la gloire personnelle.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn