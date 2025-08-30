People

Un chien attaque sa maîtresse dans la rue…un passant le poignarde

Par Niakaar
Les faits se sont déroulés jeudi à Levallois, dans les Hauts-de-Seine. Une femme promenait son chien rue Jean-Jaurès lorsque ce dernier l’a attaquée sans raison.

Cet American Bully a griffé et mordu sa maîtresse avec une violence inouïe. Un passant, témoin de la scène, a également été mordu par l’animal en s’interposant.

Il a alors sorti son couteau et a poignardé le chien à plusieurs reprises. Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge l’homme et la femme et les ont transportés à l’hôpital.

L’American Bully a été emmené chez un vétérinaire.

Source : F D

