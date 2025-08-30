Un homme et son fils frappés à coups de hache en pleine rue…le père est décédé

Les faits se sont déroulés jeudi après-midi à Vandoeuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle.

Vers 17H00, un homme de 61 ans et son fils 27 ans se trouvaient place des Flandres lorsqu’ils ont été attaqués à coups de petite hache ou de machette.

Touché à l’abdomen et aux pectoraux, le père de famille s’est effondré sur la pelouse entre le parc et l’immeuble où il habite.

Un voisin a fait un point de compression avec un tissu pendant que le fils de la victime, blessé plus légèrement au thorax, lui donnait des petites claques sur le visage pour essayer de le maintenir en vie.

En vain. Le sexagénaire est décédé sur place des suites de ses blessures tandis que son fils a été transporté à l’hôpital sans pronostic vital engagé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le père et son fils avaient rendez-vous avec un ou plusieurs individus.

Dans la soirée, un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Un différend au sein de la communauté arménienne serait privilégié.

Source : F D