La Douane saisit près de 340 millions CFA en billets noirs…Des personnes interpellées

Les Douanes sénégalaises ont porté un coup dur aux réseaux de faux monnayage avec la saisie de billets noirs d’une contrevaleur totale avoisinant 340 millions de francs CFA. Deux opérations distinctes, menées à Ziguinchor et à Ngaye Mékhé, ont permis de mettre la main sur d’importantes quantités de coupures falsifiées et d’interpeller plusieurs individus impliqués.

Le 19 août 2025, vers 6h30, les agents du Poste des Douanes de Mpack (Subdivision de Ziguinchor) ont procédé à l’interpellation d’un individu à bord d’un véhicule de type Ford Escape près du Rond-point Aline Sitoé Diatta.

La fouille a conduit à la découverte d’une mallette contenant 514 billets noirs de coupures de 500 euros, représentant une contrevaleur de 168,5 millions de francs CFA. Le mis en cause a été déféré au Parquet de Ziguinchor.

Quelques jours auparavant, la Brigade maritime des Douanes de Lompoul (Subdivision du Littoral Nord, Direction régionale des Unités maritimes) avait intercepté un autre réseau à Ngaye Mékhé.

Les agents, informés d’une tentative de lavage de billets noirs sur l’axe Tivaouane – Ngaye Mékhé, ont mené une opération qui s’est soldée par l’arrestation de trois individus. Ces derniers détenaient 2 604 billets en coupures de 100 euros, pour une valeur estimée à 171 millions de francs CFA.

L’Administration des Douanes a réaffirmé sa détermination à combattre le faux monnayage et, plus largement, toutes les formes de criminalité économique et financière.