Liberté provisoire : Les avocats de Farba Ngom relancent la procédure

Les avocats de Mouhamadou Ngom dit Farba ont déposé une requête auprès du Pool judiciaire financier (PJF) afin d’obtenir la main levée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire de leur client, s’appuyant sur un rapport de contre-expertise médico-légale, rapporte L’Observateur.

Le collège d’experts, composé des professeurs Ousmane Dièye (cardiologue), Papa Saliou Mbaye (hépatologue) et Serigne Maguèye Gueye (urologue), a conclu que l’état clinique de Farba Ngom est incompatible avec la vie en milieu carcéral.

Consulté par le quotidien du Groupe futurs médias, le rapport souligne un syndrome d’apnée obstructive du sommeil sévère, associé à des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques (cardiopathie débutante, diabète ancien, obésité), exposant l’inculpé à des risques évolutifs graves, dont une mort subite nocturne potentielle.

Un premier rapport médical, établi par le professeur Alassane Mbaye, allait dans le même sens, mais avait été contesté par le Parquet financier, qui avait alors sollicité une contre-expertise. Celle-ci a confirmé les conclusions initiales, soutient la défense du responsable de l’APR.

La même partie, citée par L’Observateur, estime que le PJF dispose désormais de preuves médicales solides justifiant la libération provisoire de Farba Ngom, éventuellement sous contrôle judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les avocats soulignent que ces rapports médicaux concordants rendent incontestable l’incompatibilité de l’état de santé de leur client avec la prison, y compris le « Pavillon Spécial » hospitalier.