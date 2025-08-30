Santé

Rufisque : Un jeune pêcheur arrêté pour meurtre

Par Niakaar
0

Âgé de 19 ans, A. M. Baldé, pêcheur domicilié à Darou Rahmane, a été placé en garde à vue au commissariat de Rufisque après la découverte du corps de Bara Fall.

Arrêté ce vendredi vers 08h au jardin public près de la compagnie de gendarmerie, le mis en cause a reconnu avoir mortellement frappé la victime avec un tesson de bouteille lors d’une bagarre.

L’arme du crime a été retrouvée en sa possession et est désormais consignée au poste pour les besoins de l’enquête, rapporte Libération dans son édition de ce samedi 30 août.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra