Le Sénégal battu…Aliou Cissé affiche sa déception

Le Sénégal a été battu d’entré ce lundi par les Pays Bas (0-2), en match comptant pour la première journée du Groupe A. Un match de très haut niveau avec de l’intensité, selon Aliou Cissé qui a exprimé sa déception. Face à la presse en conférence d’après match, le sélectionneur regretté le résultat du match.

« Maintenant c’est à nous de nous préparer pour le deuxième match. Je suis peut-être le coupable parce que je suis l’entraîneur. Quand on perd on dit que c’est l’entraîneur. Le football c’est l’efficacité, quand on ne marque pas on peut pas gagner. Nous allons y travailler », a-t-il confié.

Aliou Cissé, repris par Senego, d’ajouter: « gagner ce match nous mettait dans le bon sens, dans la meilleure façon mais ce n’est pas le cas. Le fait d’avoir perdu ce match peut nous motiver, tout n’a pas été mauvais, c’est à nous de rectifier. On est déçus, les garçons ont beaucoup donné et on méritait au moins un point sur ce match ».