Le Sénégal consolide ses alliances financières internationales à Washington

Le Sénégal a marqué sa présence aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, tenues à Washington D.C. du 13 au 18 octobre 2025. Une délégation conduite par le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh DIBA, a participé à des rencontres stratégiques avec les institutions financières internationales, des délégations partenaires et des acteurs du secteur privé. Cette mission s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations économiques et de mobilisation de financements pour les projets structurants du pays.

La délégation comprenait plusieurs membres du gouvernement, dont M. Ahmadou Al Aminou LO, ministre d’État chargé de l’Agenda de Transformation nationale, M. Birame Souleye DIOP, ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, M. Abdourahmane SARR, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que M. Moustapha BA, directeur du Budget, et M. Ousmane SEYE, administrateur suppléant du Sénégal au FMI. Ensemble, ils ont porté la voix du Sénégal dans les discussions sur les perspectives économiques, les stratégies de développement et les intentions de financement.

Les échanges ont mis en lumière le rôle central du secteur des hydrocarbures dans la transformation économique du pays. Les projets « gas-to-power » et « gas-to-industries » ont été identifiés comme des leviers de compétitivité, de réduction des subventions énergétiques et de création d’emplois de qualité pour les jeunes. Le ministre Cheikh DIBA a souligné les axes de la consolidation budgétaire, fondés sur une mobilisation accrue des recettes via l’élargissement de l’assiette fiscale, une rationalisation des dépenses courantes et une meilleure structuration des investissements publics selon leur maturité et leur rentabilité économique.

La délégation sénégalaise a également rencontré des hauts responsables du Groupe de la Banque mondiale, notamment Mme Anna Bjerde, M. Ousmane Diagana et M. Makhtar Diop. Ces rencontres ont permis de réaffirmer la solidité du partenariat entre le Sénégal et la Banque mondiale, et de saluer l’appui constant de l’institution à la transformation institutionnelle et économique du pays.

Une séance plénière a clôturé cette mission, avec un engagement commun pour une exécution optimale des projets structurants du Sénégal. Ces échanges ont permis de renforcer la synergie entre les partenaires techniques et financiers, dans une logique de développement inclusif et durable.