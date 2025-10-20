Le Directeur général de la CDC aux obsèques de Léopold Abba Diatta

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita, a conduit une délégation institutionnelle à Cabrousse (Basse-Casamance) pour assister aux obsèques de M. Léopold Abba Diatta, ancien collaborateur de la CDC.

La délégation, composée du Secrétaire général, du Caissier général, de directeurs, de cadres et d’agents, a pris part à la cérémonie présidée par le Gouverneur de la région de Ziguinchor. L’événement s’est déroulé dans un climat d’émotion et de recueillement, en présence de nombreuses autorités administratives et locales.

Haut fonctionnaire de l’administration des finances publiques, Léopold Abba Diatta a servi successivement au Trésor public et à la Caisse des Dépôts et Consignations, où il s’est distingué par son professionnalisme, sa rigueur et son intégrité. Il occupait également les fonctions de Maire de Djimbering, témoignant de son engagement au service de sa communauté.

Dans son intervention, Fadilou Keita a salué le parcours de l’ancien collaborateur, rappelant notamment ses dix années de service au sein de la CDC, ainsi que ses qualités humaines et professionnelles unanimement reconnues. Il a souligné son sens du devoir, son esprit d’équipe et sa proximité avec ses collègues.

Le Directeur général a par ailleurs annoncé la décision de la CDC d’apporter un accompagnement aux enfants du défunt, en hommage à sa contribution à l’institution et à la fonction publique.

La Caisse des Dépôts et Consignations présente ses condoléances attristées à la famille de M. Léopold Abba Diatta, à ses proches et aux populations de Djimbering, et s’incline devant la mémoire d’un serviteur de l’État unanimement estimé.