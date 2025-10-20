Lutte contre le trafic de drogues : Nouvelle saisie record de cocaïne à Kalifourou

Les efforts des Douanes sénégalaises dans la lutte contre le trafic international de drogues continuent de porter leurs fruits. En effet, un mois après une première saisie spectaculaire, les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou, relevant de la Subdivision de Kolda (Direction régionale des Douanes du Sud), ont de nouveau frappé un grand coup.

Ce vendredi 17 octobre 2025, aux environs de 9 heures, les douaniers ont intercepté un véhicule de type Toyota Tundra transportant une importante quantité de cocaïne estimée à 115 kilogrammes. La drogue, conditionnée en 100 plaquettes, était soigneusement dissimulée dans des cachettes aménagées à l’intérieur des parois de la carrosserie du véhicule, en provenance d’un pays limitrophe.

Les analyses effectuées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 9,2 milliards de francs CFA.

Selon les services des Douanes, l’opération a été rendue possible grâce à des techniques d’investigation avancées ayant permis de détecter des méthodes particulièrement sophistiquées d’introduction de stupéfiants dans cette zone frontalière. Deux individus de nationalités étrangères ont été interpellés et mis à la disposition des autorités compétentes.

L’enquête suit son cours afin de démanteler le réseau à l’origine de cette tentative de trafic.