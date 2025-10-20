Une infirmière tuée de 153 coups de couteau…30 ans de prison pour le meurtrier

César Arribas Calvo a comparu devant la cour d’assises de Bruxelles pour le meurtre de son ex-compagne.

Teresa était arrivée à Bruxelles en mai 2022 pour étudier et pratiquer les soins infirmiers à l’hôpital Jules Bordet.

En couple avec l’accusé depuis un an, elle avait rompu en juin 2022 mais souhaitait rester en bons termes avec son ancien partenaire.

La jeune femme de 23 ans a accueilli César Arribas Calvo à son domicile du 22 au 26 octobre 2022, malgré le malaise engendré chez elle par sa présence à Bruxelles.

Le 27 octobre, à 06h40, elle lui a encore ouvert la porte. César Arribas Calvo l’a tuée 20 minutes plus tard de 153 coups de couteau

César Arribas Calvo a été condamné vendredi à 30 ans de prison, dont 15 ans de sûreté. Ayant déjà purgé 3 ans de sa peine, il pourra demander une libération dans 12 ans.

