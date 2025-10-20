Une jeune femme de 24 ans poignardée à mort dans un appart…à Grenoble

Les faits se sont déroulés samedi soir à Grenoble, en Isère.

Aux environs de 20H30, une jeune femme de 24 ans se trouvait dans un appartement situé 10 rue Danton lorsqu’elle a été poignardée à plusieurs reprises.

Les pompiers et le Samu, arrivés sur les lieux, ont découvert la victime grièvement blessée au visage et au niveau du cœur.

Malgré les tentatives de réanimation, les secours n’ont pu que constater le décès.

Une voisine de 20 ans, suspectée d’avoir porté les coups de couteau, a été interpellée et placée en garde à vue.

Un conflit de voisinage serait à l’origine de ce drame.

Source : F D