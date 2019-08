Le Sénégal en deuil…Jacques Diouf est décédé

L’ancien Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Jacques Diouf, est décédé ce samedi à Paris, des suites d’une maladie, a-t-on appris de plusieurs sources.

’’Le Sénégal vient de perdre un de ses plus valeureux fils avec le décès de notre compatriote Jacques Diouf. Il a été pour moi un collaborateur efficace au début de mon premier mandat. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances émues à sa famille éplorée’’, a écrit le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, sur tweeter.

Sur tweeter toujours, FAO Sénégal écrit : ’’Notre ancien Directeur général M. Jacques Diouf est décédé aujourd’hui. Nous sommes attristés de cette nouvelle. Nous pensons à sa famille, à ses amis, à ses collègues de la FAO’’.’’Nous pensons également (au président) Macky Sall et aux sénégalais qui viennent de perdre un homme de valeur’’, ajoute le bureau Sénégal.

Né le 1er août 1938 à Saint-Louis (Sénégal), Jacques Diouf était titulaire d’un Doctorat ès sciences sociales du monde rural (Economie rurale) de la Faculté de droit et de sciences économiques, Panthéon-Sorbonne (Paris, France).

Il était également titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agronomie tropicale de l’Ecole nationale d’application d’agronomie tropicale de Nogent (Paris).

Le 8 novembre 1993, Jacques Diouf est élu pour un premier mandat de 6 ans au poste de DG de la FAO, devenant ainsi la septième personnalité à diriger la FAO depuis sa fondation en 1945.

Il sera réélu pour un second mandat en 1999.

Avant son élection au poste de Directeur général de la FAO, Jacques Diouf était Ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies, à New York.

Il a été aussi Secrétaire général de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, à Dakar (Sénégal), député à l’Assemblée nationale du Sénégal, Secrétaire d’Etat à la recherche scientifique et technique, Secrétaire exécutif de l’Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest et Secrétaire exécutif du Conseil africain de l’arachide.