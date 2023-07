Le Sénégal met sur pied une stratégie de lutte contre la migration irrégulière

Le Sénégal vient se doter pour la « première fois » d’une stratégie en matière de gestion de la migration, visant à réduire drastiquement la migration irrégulière à l’horizon 2032, a dit le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, lors de la cérémonie de validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière jeudi à Dakar.

« Avec la participation active de tous les acteurs, le Sénégal vient ainsi de se doter pour la première fois d’une stratégie en matière de gestion de la migration. Le document de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (SNLMI) décline 5 axes qui visent à réduire drastiquement la migration irrégulière à l’horizon 2032 », a fait savoir M. Diome.

Malgré les stratégies mises en place par les forces de défense et de sécurité, le ministre de l’Intérieur a souligné qu’il apparaît « nécessaire de fixer de nouveaux objectifs afin d’améliorer les résultats ». Parmi les avancées, il a cité notamment la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt), logée au sien de la direction de la police nationale de l’air et des frontières.

« Cette division mise en service en 2018 pour prendre en charge spécifiquement la lutte contre le trafic de migrants et la traite de personnes a déjà produit des résultats. Pour l’année 2021, la DNLT a interpellé 672 personnes et déféré au parquet 187 personnes pour diverses infrastructures telles que le trafic de migrants, la traite des personnes, l’usurpation d’identité et les délits de faux et d’usage de faux », a-t-il révélé.

Selon M. Diome repris par Pressafrik, pour toute l’année 2021, au total 5 pirogues ayant quitté les côtes sénégalaises sont arrivées aux îles Canaries. Soit une baisse de 85% par rapport à l’année 2020, grâce d’une part aux multiples interceptions réalisées et aux tentatives avortées par l’action anticipatives des forces de défense et de sécurité. Et d’autres parts aux résultats des politiques publiques en matière d’emploi et de financement des jeunes.

Cette tendance des résultats s’est « maintenue en 2022, année durant laquelle plusieurs postes frontaliers ont été construits, 4 antennes de la DNLT inaugurées, des équipements réceptionnés et des interventions effectués », a précisé le ministre de l’Intérieur.