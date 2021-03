Le Sénégal ne fait plus parti des 10 pays les plus libres et démocratiques

Le Sénégal ne fait plus partie des 10 pays libres. C’est du moins ce que révèle le rapport annuel de Freedom house, un think tank américain publié le 11 mars et qui s’inquiète d’un déclin général en 2020 sur fond de Covid-19.

Notre pays se retrouve désormais dans le lot des pays « partiellement libres » pour avoir perdu 7 points entre 2017 et 2020. Avec 71 points, le Sénégal se retrouve aux côtés du Malawi, Madagascar et du Burkina Faso ou encore des nombreux Etats qui n’ont pas la moyenne démocratique chez Freedom House, comme le Kenya, le Nigéria et la Côte d’Ivoire, rapportent nos confrères d’Emedia.